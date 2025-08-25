Цены на нефть выросли после поражения украинскими дронами энергетических объектов в РФ

В понедельник, 25 августа, цены на нефть выросли. Это произошло из-за опасений возможных перебоев в поставках российской нефти после поражения российских энергетических объектов украинскими беспилотниками.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 13 центов или 0,19% до 67,86 доллара, а фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 15 центов или 0,24% до 63,81 доллара.

Отмечается, что в воскресенье, 24 августа, Украина совершила атаку беспилотника на Россию, что привело к резкому снижению мощности реактора на одной из крупнейших российских атомных электростанций и повлекло за собой огромный пожар на терминале экспорта топлива в Усть-Луге.

Также пожар на российском Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, вызванный атакой украинского беспилотника, длится уже четвертый день. Этот завод, мощностью 5 миллионов тонн нефти в год (около 100 000 баррелей в день), ориентирован преимущественно на экспорт топлива.

"Учитывая успех, который Украина достигла в своих атаках на российскую нефтяную инфраструктуру... риски для сырой нефти смещаются вверх", - сказал рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

Между тем, вице-президент США Джей Ди Венс заявил в воскресенье, что Россия сделала "значительные уступки" по урегулированию войны с Украиной путем переговоров.

"Они осознали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве. Это, конечно, было главным требованием в начале. И, что важно, они признали, что будут определенные гарантии безопасности территориальной целостности Украины", – сказал Вэнс в программе "Встреча с прессой с Кристен Велкер" на канале NBC.

В то же время президент США Дональд Трамп также возобновил в пятницу угрозы ввести санкции против России, если в течение двух недель не будет достигнут прогресс в мирном урегулировании в Украине.

По словам Приянки Сачдевы, старшего рыночного аналитика Phillip Nova, рынки считают, что тарифы, которые планирует ввести Трамп, нанесут больше вреда экономическому росту, что сдерживает цены на нефть.

Напомним, 22 августа украинские военные снова атаковали нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области России. Станция транспортирует нефть для двух нефтепроводов, один из которых – "Дружба". На возобновление поставок российской нефти в Венгрию, по предварительным оценкам, потребуется не менее 5-6 дней.