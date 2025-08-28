Попри тиск США, Індія збільшить імпорт російської нафти у вересні – Reuters

Індія планує збільшити закупівлі російської нафти у вересні, попри введення Сполученими Штатами нових, значно вищих тарифів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Дилери повідомляють, що індійські нафтопереробні заводи наростять імпорт на 10-20% порівняно із серпнем, що становить 150-300 тисяч барелів на добу.

Рішення Індії продовжувати торгівлю з Росією відбувається на тлі зростаючого тиску з боку уряду США, який намагається змусити Нью-Делі припинити закупівлі, щоб обмежити доходи Кремля. Дональд Трамп нещодавно підвищив тарифи на індійський імпорт до 50%, що стало частиною ширших торговельних переговорів.

Індія — головний покупець

Після введення західних санкцій проти Москви Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, що дозволило її нафтопереробним заводам отримувати вигоду від значних знижок.

За даними аналітиків, за перші 20 днів серпня Індія імпортувала 1,5 млн барелів на день російської сирої нафти, що відповідає рівню липня, але трохи нижче середнього показника 1,6 млн барелів на день у січні-червні, згідно з даними аналітиків Vortexa.

Ці обсяги становлять приблизно 1,5% світових поставок, що робить Індію найбільшим покупцем російської морської нафти, яка покриває близько 40% потреб Індії в нафті. Китай і Туреччина також є великими покупцями російської нафти.

Імпорт російської нафти не скоротиться

Аналітики BNP Paribas зазначають, що, попри тарифи, Індія навряд чи суттєво скоротить імпорт, оскільки отримує вигоду від низьких цін. За даними трейдерів, російська нафта марки Urals продавалася зі знижкою 2-3 долари за барель у вересні, що є вигіднішим, ніж у серпні.

За оцінками Reuters, Росія матиме більше нафти для експорту наступного місяця через планові та незаплановані зупинки нафтопереробних заводів, які скоротили її можливості переробляти сиру нафту в паливо. Україна нещодавно атакувала 10 російських нафтопереробних заводів, вивівши з ладу до 17% переробних потужностей країни.

Також зазначається, що якщо імпорт російської сирої нафти до Індії буде припинено, це може призвести до скорочення світових поставок приблизно на один мільйон барелів на добу та короткострокового зростання світових цін майже до 100 доларів за барель.

Тарифи Трампа

Трейдери стежать за реакцією Нью-Делі на тиск Вашингтона з вимогою припинити купувати російську нафту після того, як президент США Дональд Трамп у середу підвищив мита на імпорт з Індії до 50%.

На думку експертів, повний вплив санкцій і тарифів може бути помітним лише на вантажах, що прибудуть до Індії в жовтні, торгівля якими розпочнеться найближчими днями.

Крім американських тарифів, Європейський Союз також посилив обмеження, встановивши з 2 вересня ліміт цін на російську нафту на рівні 47,60 доларів за барель. Це також може ускладнити продаж російської нафти пізніше в цьому році.

Нагадаємо, ціни на нафту знизилися в четвер, 28 серпня, оскільки інвестори очікують падіння попиту в США через завершення літнього сезону та реагують на тарифну суперечку між США та Індією.