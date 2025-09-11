Нафта дешевшає через слабкий попит і надлишок запасів у США

Ціни на нафту в четвер знизилися через слабкий попит у США та зростання ризиків надлишку пропозиції. Це переважило вплив геополітичних факторів — атак на Близькому Сході та війни Росії проти України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Світові ціни на нафту знижуються

У четвер світові ціни на нафту дещо знизилися через слабкий попит у США та ризики надлишку пропозиції. На цьому тлі вплив геополітичних факторів — нападів на Близькому Сході та війни Росії проти України — виявився менш відчутним.

Ф’ючерси на Brent подешевшали на 14 центів (0,21%) і торгувалися на рівні 67,35 долара за барель. Американська WTI втратила 15 центів (0,24%), знизившись до 63,53 долара.

Днем раніше обидва еталонні контракти додали понад долар після того, як Ізраїль завдав удару по керівництву ХАМАС у Катарі. Додатковий вплив на ринок спричинила активізація протиповітряної оборони Польщі та НАТО для перехоплення російських безпілотників, що порушили її повітряний простір під час атаки на західну Україну.

Ринок нафти під тиском

Зростання цін на нафту протягом останніх тижнів стало продовженням тренду, що почався після досягнення тримісячного мінімуму 5 вересня.

Втім, жодна з останніх геополітичних подій не створила безпосередньої загрози постачанню. Ринок зосередився на фундаментальних факторах — балансі попиту та пропозиції. Дані Управління енергетичної інформації США показали несподіване зростання запасів: сирої нафти — на 3,9 млн барелів, бензину — на 1,5 млн, тоді як прогнозувалися скорочення. Це посилило сигнали про уповільнення американської економіки: зниження цін виробників і слабший ринок праці.

Аналітики очікують, що наступного тижня Федеральна резервна система знизить ключову ставку на 25 базисних пунктів. Водночас Європейський центральний банк у четвер залишить ставки без змін.

З боку пропозиції тиск посилюється рішенням ОПЕК+ збільшити видобуток з жовтня. Хоча масштаби менші за попередні, цей крок разом із прогнозами EIA про нарощування запасів створює ризики подальшого падіння цін.

Нагадаємо, з 3 вересня запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту, встановлену Євросоюзом - $47,6 за барель замість $60. Це рішення було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ. Європейська комісія запропонувала обмеження ціни на російську нафту на 15% нижче середньої ринкової ціни на сиру нафту за попередні три місяці. Перегляд ціни відбуватиметься раз на пів року.