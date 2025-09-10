Ціни на нафту зросли після нападу Ізраїлю на Катар та заяви Трампа

Ціни на нафту зросли в середу, 10 вересня, після того, як Ізраїль здійснив удар по керівництву ХАМАСу у Катарі, а президент США Дональд Трамп звернувся до Європи з проханням запровадити тарифи для покупців російської нафти, але слабкі ринкові перспективи обмежили зростання.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 61 цент, або 0,92%, до 67 доларів за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 61 цент, або 0,97%, до 63,24 долара за барель.

Геополітична напруга

Ціни зросли на 0,6% протягом попередньої торгової сесії після того, як Ізраїль заявив про напад на керівництво ХАМАС у Досі, що, за словами прем'єр-міністра Катару, загрожувало зірвати мирні переговори між ХАМАС та Ізраїлем.

За словами Кельвіна Вонга, старшого ринкового аналітика OANDA, це посилює побоювання щодо короткострокової кризи поставок, якщо нафтовидобувні потужності країн-членів ОПЕК+ постраждають від Ізраїлю.

Заяви Трампа

Додатковий тиск на ринок спричинив заклик президента Трампа до Європейського Союзу запровадити 100% мита на російську нафту, що експортується до Китаю та Індії.

Китай та Індія є найбільшими покупцями російської нафти, що дозволяє Росії фінансувати війну проти України. Аналітики LSEG вважають, що розширення санкцій може порушити експорт російської нафти і призвести до зменшення світових пропозицій, що, своєю чергою, підвищить ціни.

"Скромна реакція цін на сиру нафту на цю новину, а також скептицизм щодо заяв президента США Трампа про потенційне посилення санкцій проти російської нафти... робить сиру нафту вразливою до зниження цін", – зазначив у примітці ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

Нагадаємо, Трамп закликав Європейський Союз запровадити тарифи до 100% проти Китаю та Індії. За словами американського чиновника та європейського дипломата, такий крок розглядається як частина стратегії посилення тиску на президента Росії Володимира Путіна.