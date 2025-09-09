Ціни на нафту під тиском: експерти прогнозують падіння вартості через зростання пропозиції

Експерти попереджають про високі ризики падіння вартості нафти через слабке зростання попиту, збільшення видобутку ОПЕК+ та вплив нових тарифів США на глобальну економіку. Ф’ючерси Brent вже знизилися до близько 66 доларів за барель проти 75 доларів на початку року.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Про ціни на нафту

Існує високий ризик падіння цін на нафту через слабке зростання попиту та нарощування видобутку країнами ОПЕК+. Про це заявила у вівторок на конференції APPEC у Сінгапурі директорка з торгівлі нафтою компанії Maersk Емма Мажарі.

"Я думаю, що глобальні баланси свідчать про значний ризик зниження цін", – наголосила вона, коментуючи рішення ОПЕК+ збільшити видобуток із жовтня попри низькі темпи зростання попиту.

Картель, який контролює близько половини світового видобутку, ще у квітні почав поступово відмовлятися від скорочень. За словами експертів, однією з причин стало прагнення Саудівської Аравії змусити країни-порушники квот, зокрема Казахстан, дотримуватися домовленостей.

Мажарі додала, що підвищення видобутку частково спрямоване на покриття внутрішнього попиту, зокрема у сфері виробництва електроенергії. Тож наразі додаткових обсягів на світовому ринку майже не відчутно.

Водночас головний економіст Trafigura Саад Рахім очікує, що протягом наступних 12 місяців пропозиція таки зростатиме. Він нагадав, що Saudi Aramco вже знизила офіційні ціни продажу, щоб активніше просувати нафту на ринку.

За словами Рахіма, ще одним фактором тиску залишаються торговельні тарифи США, які можуть сповільнити глобальне економічне зростання та зменшити споживання палива. "Макроекономічні ризики серйозні не лише для США, але й здатні поширитися на інші країни", – підкреслив він.

У вівторок котирування нафти Brent утримувалися на рівні близько 66 доларів за барель, тоді як на початку року вони становили приблизно 75 доларів.

Експерти відзначають, що на ринок додатково тисне політика Saudi Aramco, яка напередодні знизила офіційні ціни продажу, намагаючись збільшити обсяги реалізації.

Водночас керівники провідних компаній скептично оцінюють перспективи попиту. Вони вважають, що торговельні тарифи США можуть уповільнити глобальне економічне зростання та скоротити споживання палива.

"Макроекономічні ризики залишаються суттєвими не лише для США, але й можуть зачепити інші країни", – наголосив головний економіст Trafigura Саад Рахім.

Нагадаємо, з 3 вересня запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту, встановлену Євросоюзом - $47,6 за барель замість $60. Це рішення було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ. Європейська комісія запропонувала обмеження ціни на російську нафту на 15% нижче середньої ринкової ціни на сиру нафту за попередні три місяці. Перегляд ціни відбуватиметься раз на пів року.