Цены на нефть под давлением: эксперты прогнозируют падение стоимости из-за роста предложения

Эксперты предупреждают о высоких рисках падения стоимости нефти из-за слабого роста спроса, увеличения добычи ОПЕК+ и влияния новых тарифов США на глобальную экономику. Фьючерсы Brent уже снизились до около 66 долларов за баррель против 75 долларов в начале года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

О ценах на нефть

Существует высокий риск падения цен на нефть из-за слабого роста спроса и наращивания добычи странами ОПЕК+. Об этом заявила во вторник на конференции APPEC в Сингапуре директор по торговле нефтью компании Maersk Эмма Мажари.

"Я думаю, что глобальные балансы свидетельствуют о значительном риске снижения цен", - подчеркнула она, комментируя решение ОПЕК+ увеличить добычу с октября, несмотря на низкие темпы роста спроса.

Картель, контролирующий около половины мировой добычи, еще в апреле начал постепенно отказываться от сокращений. По словам экспертов, одной из причин стало стремление Саудовской Аравии заставить страны-нарушители квот, в том числе Казахстан, соблюдать договоренности.

Мажари добавила, что повышение добычи частично направлено на покрытие внутреннего спроса, в частности, в сфере производства электроэнергии. Поэтому дополнительных объемов на мировом рынке почти не ощутимо.

В то же время главный экономист Trafigura Саад Рахим ожидает, что в течение следующих 12 месяцев предложение будет расти. Он напомнил, что Saudi Aramco уже снизила официальные цены продаж, чтобы активнее продвигать нефть на рынке.

По словам Рахима, еще одним фактором давления остаются торговые тарифы США, которые могут замедлить глобальный экономический рост и снизить потребление топлива. "Макроэкономические риски серьезны не только для США, но и способны распространиться на другие страны", – подчеркнул он.

Во вторник котировки нефти Brent удерживались на уровне около 66 долларов за баррель, в то время как в начале года они составляли примерно 75 долларов.

Эксперты отмечают, что на рынок дополнительно давит политика Saudi Aramco, которая накануне снизила официальные цены продаж, пытаясь увеличить объемы реализации.

В то же время руководители ведущих компаний скептически оценивают перспективы спроса. Они считают, что торговые тарифы в США могут замедлить глобальный экономический рост и сократить потребление топлива.

"Макроэкономические риски остаются существенными не только для США, но и могут затронуть другие страны", – подчеркнул главный экономист Trafigura Саад Рахим.

Напомним, с 3 сентября заработал новый "потолок" цен на российскую нефть, установленную Евросоюзом - $47,6 за баррель вместо $60. Это решение было принято ранее в рамках 18-го пакета санкций ЕС против РФ. Европейская комиссия предложила ограничение цены на российскую нефть на 15% ниже средней рыночной цены сырой нефти за предыдущие три месяца. Просмотр цены будет происходить раз в полгода.