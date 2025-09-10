- Категория
Цены на нефть выросли после нападения Израиля на Катар и заявления Трампа
Цены на нефть выросли в среду, 10 сентября, после того, как Израиль нанес удар по руководству ХАМАСа в Катаре, а президент США Дональд Трамп обратился к Европе с просьбой ввести тарифы для покупателей российской нефти.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 61 цент, или 0,92%, до 67 долларов за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 61 цент, или 0,97%, до 63,24 доллара за баррель.
Геополитическое напряжение
Цены выросли на 0,6% в течение предыдущей торговой сессии после того, как Израиль заявил о нападении на руководство ХАМАС в Дохе, что, по словам премьер-министра Катара, угрожало сорвать мирные переговоры между ХАМАС и Израилем.
По словам Кельвина Вонга, старшего рыночного аналитика OANDA, это усугубляет опасения по поводу краткосрочного кризиса поставок, если нефтедобывающие мощности стран-членов ОПЕК+ пострадают от Израиля.
Заявления Трампа
Дополнительное давление на рынок вызвало призыв президента Трампа в Европейский Союз ввести 100% пошлины на российскую нефть, экспортируемую в Китай и Индию.
Китай и Индия являются самыми крупными покупателями российской нефти, что позволяет России финансировать войну против Украины. Аналитики LSEG считают, что расширение санкций может нарушить экспорт российской нефти и привести к уменьшению мировых предложений, что в свою очередь повысит цены.
"Скромная реакция цен на сырую нефть на эту новость, а также скептицизм по заявлениям президента США Трампа о потенциальном усилении санкций против российской нефти... делает сырую нефть уязвимой к снижению цен", - отметил в примечании рыночный аналитик IG Тони Сикамор.
Напомним, Трамп призвал Европейский Союз ввести тарифы до 100% против Китая и Индии. По словам американского чиновника и европейского дипломата, подобный шаг рассматривается как часть стратегии усиления давления на президента России Владимира Путина.