Трамп призвал ЕС ввести 100% тарифы против Китая и Индии — Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал Европейский Союз ввести тарифы до 100% против Китая и Индии. По словам американского чиновника и европейского дипломата, подобный шаг рассматривается как часть стратегии усиления давления на президента России Владимира Путина.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Трамп хочет жестких тарифов на Китай и Индию

По словам американского чиновника и европейского дипломата, согласившихся говорить на условиях анонимности, Трамп призвал к введению максимально высоких тарифов не только против Китая, но и против Индии.

Обе страны остаются ключевыми покупателями российской нефти, что позволяет Москве поддерживать экономику во время полномасштабной войны против Украины, начатой в 2022 году.

Свою позицию Трамп озвучил во время конференц-звонка с посланником ЕС по санкциям Дэвидом О'Салливаном и другими европейскими чиновниками. В настоящее время делегация ЕС находится в Вашингтоне, чтобы обсудить дальнейшую координацию санкционной политики.

Европейский дипломат сообщил, что США готовы ввести аналогичные тарифы при условии, что к этому шагу присоединится Европейский Союз. "Фактически они говорят: мы это сделаем, но вы должны действовать вместе с нами", - отметил он.

Если ЕС выполнит просьбу Вашингтона, это будет означать изменение его стратегии: вместо акцента на изоляции России из-за санкций Брюсселя придется делать ставку и на тарифные ограничения.

Трамп угрожает тарифам Китая и Индии

Дональд Трамп не в первый раз выдвигает требование к ЕС по тарифам против Китая и Индии. Он неоднократно угрожал ограничительными мерами этим странам в ответ на их закупки российской нефти.

Летом Трамп уже поднял тарифы на индийские товары на 25 процентных пунктов, частично из-за экономических связей Нью-Дели с Кремлем.

Но более радикальные сценарии, о которых он заявлял ранее, остаются нереализованными.

Время от времени бывший президент упрекал и самих европейцев за то, что они не полностью отказались от российских энергоносителей. В частности, в прошлом году Россия обеспечивала около 19% импорта газа в ЕС, хотя Брюссель официально декларирует курс на полное прекращение такой зависимости.

Недавно Трамп уточнил свою позицию, заявив в соцсетях, что США и Индия работают над устранением торговых барьеров. Он также добавил, что с нетерпением ожидает разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.