Пошлина Трампа не закроют украинской стали путь в ЕС — позиция "Метинвеста"

Новые тарифные инициативы президента США Дональда Трампа не создадут критических проблем для украинских производителей.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко в интервью "Интерфакс-Украина".

Украинская сталь и пошлины США

Чугун не подпадает под 50% "стальной" пошлины, но для него действует общая пошлина в 10%, установленная для Украины. Были опасения, что ЕС, в ответ на инициативы Трампа, введет собственные ограничения и закроет доступ украинской продукции, однако этого не произошло — введение отсрочили на три года, подчеркнул Мироненко.

"Метинвест" продолжит работать в нынешних условиях беспошлинного доступа к европейскому рынку, действующим с начала войны.

"Думаю, мы будем работать в той конфигурации, в которой работали до сих пор, с начала войны, когда нам открыли беспошлинный доступ к европейским рынкам", - подытожил он.

Тарифы Трампа

США ввели общую пошлину в 10% на ряд импортных товаров, которая распространяется и на Украину. В то же время, для нашей страны не предусмотрены повышенные ставки, как, например, для Молдовы (31%) или ЕС (20%).

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, в 2024 году экспорт Украины в США составил $874 млн (в том числе $363 млн — чугун, $112 млн — трубы), тогда как импорт из США — $3,4 млрд. Она подчеркнула, что Украина остается надежным торговым партнером и уже работает над лучшими условиями, чтобы новые пошлины.