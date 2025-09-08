Запланована подія 2

Мита Трампа не закриють українській сталі шлях до ЄС – позиція "Метінвесту"

Метінвест
"Метінвест" входить до рейтингу найбільших інвесторів України

Нові тарифні ініціативи президента США Дональда Трампа не створять критичних проблем для українських виробників. 

Як пише Delo.ua, про це розповів операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

Українська сталь і мита США

Чавун не підпадає під 50% "сталеве" мито, але для нього діє загальне мито в 10%, встановлене для України. Були побоювання, що ЄС у відповідь на ініціативи Трампа введе власні обмеження та закриє доступ українській продукції, однак цього не сталося — запровадження відтермінували на три роки, наголосив Мироненко.

Тож "Метінвест" продовжить працювати у нинішніх умовах безмитного доступу до європейського ринку, які діють з початку війни.

"Думаю, ми будемо працювати в тій конфігурації, в якій працювали досі, з початку війни, коли нам відкрили безмитний доступ до європейських ринків", - підсумував він.

Тарифи Трампа

США запровадили загальне мито у 10% на низку імпортних товарів, яке поширюється і на Україну. Водночас для нашої країни не передбачено підвищених ставок, як, наприклад, для Молдови (31%) чи ЄС (20%).

За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, у 2024 році експорт України до США склав $874 млн (зокрема $363 млн — чавун, $112 млн — труби), тоді як імпорт із США — $3,4 млрд. Вона підкреслила, що Україна залишається надійним торговим партнером і вже працює над кращими умовами, аби нові мита не вдарили по малих виробниках.

Автор:
Ольга Опенько