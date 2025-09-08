Мита Трампа не закриють українській сталі шлях до ЄС – позиція "Метінвесту"

Нові тарифні ініціативи президента США Дональда Трампа не створять критичних проблем для українських виробників.

Як пише Delo.ua, про це розповів операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

Українська сталь і мита США

Чавун не підпадає під 50% "сталеве" мито, але для нього діє загальне мито в 10%, встановлене для України. Були побоювання, що ЄС у відповідь на ініціативи Трампа введе власні обмеження та закриє доступ українській продукції, однак цього не сталося — запровадження відтермінували на три роки, наголосив Мироненко.

Тож "Метінвест" продовжить працювати у нинішніх умовах безмитного доступу до європейського ринку, які діють з початку війни.

"Думаю, ми будемо працювати в тій конфігурації, в якій працювали досі, з початку війни, коли нам відкрили безмитний доступ до європейських ринків", - підсумував він.

Тарифи Трампа

США запровадили загальне мито у 10% на низку імпортних товарів, яке поширюється і на Україну. Водночас для нашої країни не передбачено підвищених ставок, як, наприклад, для Молдови (31%) чи ЄС (20%).

За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, у 2024 році експорт України до США склав $874 млн (зокрема $363 млн — чавун, $112 млн — труби), тоді як імпорт із США — $3,4 млрд. Вона підкреслила, що Україна залишається надійним торговим партнером і вже працює над кращими умовами, аби нові мита не вдарили по малих виробниках.