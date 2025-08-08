Виробництво чавуну зросло, сталі та прокату — знизилось: підсумки 7 місяців 2025 року

У січні–липні 2025 року металургійні підприємства України випустили 4,36 млн т чавуну, 4,26 млн т сталі та 3,62 млн т прокату.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрметалургпром".

чавуну — 4,36 млн тонн, що на 6,7% більше, ніж за аналогічний період 2024 року (було 4,08 млн тонн);

сталі — 4,26 млн тонн, на 7% менше (було 4,58 млн тонн);

прокату — 3,62 млн тонн, що на 2,8% менше (було 3,72 млн тонн).

Додамо, у січні–червні 2025 року Україна продемонструвала позитивну динаміку у світовому металургійному виробництві.

Українські металурги наростили виплавку чавуну та зменшили темпи виробництва сталі, однак обидва показники дозволили країні піднятись у міжнародних рейтингах.