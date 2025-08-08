Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,46

--0,15

EUR

48,28

--0,01

Готівковий курс:

USD

41,50

41,43

EUR

48,54

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Виробництво чавуну зросло, сталі та прокату — знизилось: підсумки 7 місяців 2025 року

металургія
Виробництво чавуну в Україні зросло / Depositphotos

У січні–липні 2025 року металургійні підприємства України випустили 4,36 млн т чавуну, 4,26 млн т сталі та 3,62 млн т прокату.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрметалургпром".

  • чавуну — 4,36 млн тонн, що на 6,7% більше, ніж за аналогічний період 2024 року (було 4,08 млн тонн);
  • сталі — 4,26 млн тонн, на 7% менше (було 4,58 млн тонн);
  • прокату — 3,62 млн тонн, що на 2,8% менше (було 3,72 млн тонн).
Фото 2 — Виробництво чавуну зросло, сталі та прокату — знизилось: підсумки 7 місяців 2025 року

Додамо, у січні–червні 2025 року Україна продемонструвала позитивну динаміку у світовому металургійному виробництві. 

Українські металурги наростили виплавку чавуну та зменшили темпи виробництва сталі, однак обидва показники дозволили країні піднятись у міжнародних рейтингах.

Автор:
Тетяна Гойденко