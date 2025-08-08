Производство чугуна выросло, стали и проката — снизилось: итоги 7 месяцев 2025 года

В январе-июле 2025 года металлургические предприятия Украины выпустили 4,36 млн т чугуна, 4,26 млн т стали и 3,62 млн т проката.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрметаллургпром".

чугуна - 4,36 млн тонн, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года (было 4,08 млн тонн);

- 4,36 млн тонн, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года (было 4,08 млн тонн); стали - 4,26 млн тонн, на 7% меньше (было 4,58 млн тонн);

- 4,26 млн тонн, на 7% меньше (было 4,58 млн тонн); проката - 3,62 млн тонн, что на 2,8% меньше (было 3,72 млн тонн).

Добавим, что в январе-июне 2025 года Украина продемонстрировала положительную динамику в мировом металлургическом производстве.

Украинские металлурги нарастили выплавку чугуна и снизили темпы производства стали, однако оба показателя позволили стране подняться в международных рейтингах.