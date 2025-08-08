Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,46

--0,15

EUR

48,28

--0,01

Наличный курс:

USD

41,50

41,43

EUR

48,54

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Производство чугуна выросло, стали и проката — снизилось: итоги 7 месяцев 2025 года

металлургия
Производство чугуна в Украине выросло / Depositphotos

В январе-июле 2025 года металлургические предприятия Украины выпустили 4,36 млн т чугуна, 4,26 млн т стали и 3,62 млн т проката.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрметаллургпром".

  • чугуна - 4,36 млн тонн, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года (было 4,08 млн тонн);
  • стали - 4,26 млн тонн, на 7% меньше (было 4,58 млн тонн);
  • проката - 3,62 млн тонн, что на 2,8% меньше (было 3,72 млн тонн).
Фото 2 — Производство чугуна выросло, стали и проката — снизилось: итоги 7 месяцев 2025 года

Добавим, что в январе-июне 2025 года Украина продемонстрировала положительную динамику в мировом металлургическом производстве.

Украинские металлурги нарастили выплавку чугуна и снизили темпы производства стали, однако оба показателя позволили стране подняться в международных рейтингах.

Автор:
Татьяна Гойденко