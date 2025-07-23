У першому півріччі Україна покращила позиції у світовому рейтингу виробників чавуну та сталі

У січні–червні 2025 року Україна продемонструвала позитивну динаміку у світовому металургійному виробництві. Згідно з даними Всесвітньої асоціації виробників сталі (Worldsteel), українські металурги наростили виплавку чавуну та зменшили темпи виробництва сталі, однак обидва показники дозволили країні піднятись у міжнародних рейтингах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням "Укрметалургпром"

Загалом у світі за 6 місяців 2025 року було вироблено 698,6 млн тонн чавуну, що на 0,8% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Лідером залишається Китай, який виплавив 434,68 млн тонн — 62,2% від світового обсягу.

Водночас Україна виробила 3,67 млн тонн чавуну, що становить 105,82% відносно показника першого півріччя 2024 року. Це дозволило нашій державі піднятися з 14-го на 13-те місце серед 40 країн-виробників чавуну.

У сегменті сталі світове виробництво склало 934,29 млн тонн, що на 2,21% нижче, ніж за перші шість місяців 2024 року. Китай залишається беззаперечним лідером і в цьому напрямі — 514,83 млн тонн або 55,1% світового виробництва.

Україна за півроку виплавила 3,68 млн тонн сталі, що на 4,94% менше, ніж торік. Попри це, країна піднялася з 22-го на 21-ше місце у списку 71 країни-виробника сталі.

Аналітики пов’язують зростання позицій України у виробництві чавуну з адаптацією підприємств до умов воєнного часу, а також з відновленням експорту. У галузі очікують, що стабільні контракти, релокація частини виробництв та підтримка держави дозволять покращити показники і за підсумками року.

Додамо, у першому кварталі 2025 року українські металургійні підприємства продовжили нарощувати виробництво металопрокату. У січні-березні виготовлено 1,435 млн тонн продукції, що на 3,3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.