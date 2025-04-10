Україна нарощує споживання металопрокату та зменшує залежність від імпорту — підсумки І кварталу 2025 року

У першому кварталі 2025 року українські металургійні підприємства продовжили нарощувати виробництво металопрокату. У січні-березні виготовлено 1,435 млн тонн продукції, що на 3,3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

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Про це повідомляє "Укрметалургпром".

При цьому обсяги експорту металопрокату становили 908 тис. тонн — 63,3% від загального виробництва. Це суттєво менше, ніж торік, коли частка експорту сягала 74,1% (1,029 млн тонн).

Зниження експортної частки свідчить про зростання внутрішнього попиту на металопродукцію.

Змінилася і структура експорту. У загальному обсязі поставок за кордон знизилася частка напівфабрикатів — з 45% у І кварталі 2024 року до 32,9% у 2025-му. Водночас зросла частка плоского прокату (з 40,7% до 47,7%) та сортового прокату (з 14,3% до 19,4%).

Імпорт також зазнав структурних змін, але залишився орієнтованим переважно на плоский прокат, який у січні-березні 2025 року становив 79,8% усіх поставок, тоді як сортовий прокат — 18%.

Загальна ємність внутрішнього ринку у І кварталі 2025 року зросла до 863,1 тис. тонн, що на 41,4% більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Частка імпортної продукції при цьому скоротилася з 41% до 39%.

Основними ринками збуту для українського металопрокату залишаються країни Європейського Союзу (77,9%), інша Європа (10,9%) та держави СНД (6,7%). Найбільшими імпортерами продукції до України виступають країни Європи поза межами ЄС (59,4%), країни ЄС-27 (23,2%) і країни Азії (16,9%).

Результати першого кварталу свідчать про поступове відновлення української металургії, зміцнення внутрішнього попиту та переорієнтацію торгових потоків на більш глибоку переробку та готову продукцію.

Нагадаємо, у 2024 році світове виробництво чавуну та сталі дещо знизилося, однак Україна показала зростання та утримала свої позиції серед провідних виробників металургійної галузі.