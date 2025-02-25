Україна збільшила виробництво чавуну та сталі в січні: які місця у світовому рейтингу

У січні 2025 року виробництво сталі в Україні зросло на 12,28%, а чавуну - на 7,23% порівняно з показниками січня минулого року.

Про це повідомляє "Укрметалургпром" з посиланням на данні Worldsteel.

Як вказано у таблиці, у січні 2025 року Україна збільшила виробництво сталі до 611 тис. тонн порівняно з 544 тис. тонн у січні 2024 року, посівши тим самим 20-те місце серед світових виробників. Також Україна зайняла 14-те місце у рейтингу виробників чавуну, виробивши 595 тис. тонн, тоді як у січні 2024 року - 555 тис. тонн.

Виробництво сталі

За даними Worldsteel, у більшості країн першої десятки, окрім Індії та США, зафіксовано зниження виплавки сталі. Світова виплавка сталі у січні 2025 року становить 151,39 млн т, що на 4,4% нижче показника січня 2024 року (158,37 млн т).

Найбільше сталі в січні 2025 року виробили: Китай (81,91 млн тонн), Індія (13,64 млн тонн) та Японія (6,79 млн тонн). При цьому Китай та Японія показали зниження виробництва порівняно з січнем 2024 року, а Індія – зростання на 6,8%.

Виробництво чавуна

За підсумками січня 2025 року лідерами з виробництва чавуну стали: Китай – 70,37 млн тонн (зниження на 3,22% порівняно з січнем 2024 р.), Індія – 12,99 млн тонн (зростання на 5,31%), Японія – 5,08 млн тонн (зниження на 5,04%).

Нагадаємо, у 2024 році світове виробництво чавуну та сталі дещо знизилося, однак Україна показала зростання та утримала свої позиції серед провідних виробників металургійної галузі.