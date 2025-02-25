Украина увеличила производство чугуна и стали в январе: какие места в мировом рейтинге

В январе 2025 года производство стали в Украине выросло на 12,28%, а чугуна – на 7,23% по сравнению с показателями января прошлого года.

Об этом сообщает "Укрметаллургпром" со ссылкой на данные Worldsteel.

Как отмечено в таблице, в январе 2025 года Украина увеличила производство стали до 611 тыс. тонн по сравнению с 544 тыс. тонн в январе 2024 года, заняв тем самым 20 место среди мировых производителей. Также Украина заняла 14-е место в рейтинге производителей чугуна, произведя 595 тыс. тонн, тогда как в январе 2024 года – 555 тыс. тонн. тонн.

Производство стали

По данным Worldsteel, в большинстве стран первой десятки кроме Индии и США зафиксировано снижение выплавки стали. Мировая выплавка стали в январе 2025 г. составляет 151,39 млн т, что на 4,4% ниже показателя января 2024 г. (158,37 млн т).

Больше стали в январе 2025 года произвели: Китай (81,91 млн тонн), Индия (13,64 млн тонн) и Япония (6,79 млн тонн). При этом Китай и Япония показали снижение производства по сравнению с январем 2024 года, а Индия – рост на 6,8%.

Производство чугуна

По итогам января 2025 года лидерами по производству чугуна стали: Китай – 70,37 млн. тонн (снижение на 3,22% по сравнению с январем 2024 г.), Индия – 12,99 млн. тонн (рост на 5,31%), Япония – 5,08 млн. тонн (снижение на 5,04%).

Напомним, в 2024 году мировое производство чугуна и стали несколько снизилось, однако Украина показала рост и удержала свои позиции среди ведущих производителей металлургической отрасли.