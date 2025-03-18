Через зупинку шахт у Покровську: збиток "Метінвесту" у 2024 склав понад $1 млрд

У 2024 році порівняно з 2023 роком металургійний холдинг Ріната Ахметова “Метінвест” збільшив збиток майже в 6 разів, до $1,152 млрд. Головною причиною цього стала зупинка шахт біля Покровська, які видобували коксівне вугілля для підприємств холдингу. При чому за вказаний період компанії вдалося збільшити виторг на 9%, до $8,05 млрд. Про це йде мова в повідомленні компанії.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Зростання збитків відбулось через необхідність створити резерв під часткове знецінення шахти "Покровськвугілля", яка була закрита через бойові дії, та зростанням витрат.

"Внаслідок високого рівня невизначеності щодо подальшого розвитку військової ситуації в Україні, погіршення ситуації з безпекою в районі розташування Покровського вугільного підприємства, подальшого призупинення його видобутку, а також невідомі терміни відновлення діяльності, група створила резерв під часткове знецінення активів щодо українського виробника коксівного вугілля, який був визнаний у звіті про прибутки та збитки", — сказано у повідомленні.

Збільшення виторгу відбулось головним чином через відновлення роботи чорноморських портів України в другій половині 2023 року, що послабило логістичні обмеження для експорту. При цьому ціни продажу торік мали нисхідну динаміку на глобальних ринках.

Обсяг продажів "Метінвесту" в Україні скоротився на 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до $2,587 млрд, в основному через зниження цін. Продажі до Європи впали на 8% порівняно з аналогічним періодом минулого року, відображаючи слабшу цінову ситуацію разом зі скороченням постачання туди деякої продукції. Водночас обсяги продажів до Азії зросли у 2,6 раза через збільшення реалізації залізорудного концентрату до Китаю. Також у 2,2 раза зросли продажі до країн Близького Сходу та Північної Африки, тоді як доходи від реалізації продукції в країни Північної Америки залишились незмінними.

У 2024 році порівняно з 2023 роком "Метінвест" також збільшив показник EBITDA (прибуток до відрахування виплат за відсотками, податків, та амортизаційних відрахувань) на 12%, до $957 млн.

"Метінвест" зупинив шахти у Покровську через наближення лінії фронту

Компанія "Метінвест Покровськвугілля", яка знаходиться на Донеччині — єдиний в Україні виробник коксівного вугілля. З літа 2024 року місто Покровськ та прилеглі території знаходяться під загрозою окупації. 13 грудня "Метінвест" зупинив роботу на вугільному майданчику ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське", а вже 14 січня 2025 через наближення лінії фронту холдинг призупинив роботу всієї покровської вугільної групи та розпочав евакуацію працівників.

Водночас "Метінвест" розробив план дій на випадок надзвичайних ситуацій через призупинення роботи Покровської вугільної групи, щоб забезпечити постачання вугілля та коксу для виробництва сталі на металургійних активах.

План передбачає заміщення української сировини коксівним вугіллям з американської United Coal Company, використання нарощених запасів вугілля та забезпечення додаткового постачання від сторонніх постачальників.

Delo.ua раніше повідомляло, що виробництво сталі може знизитися вдвічі через втрату Покровська. Зокрема, металургійним підприємствам доведеться імпортувати кокс, що підвищить собівартість виплавки сталі. Як наслідок — виробництво сталі в країні скоротиться з 7 до 2-3 млн тонн на рік, кажуть експерти.