В первом полугодии Украина улучшила позиции в мировом рейтинге производителей чугуна и стали

В январе-июне 2025 года Украина продемонстрировала положительную динамику в мировом металлургическом производстве. Согласно данным Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel), украинские металлурги нарастили выплавку чугуна и снизили темпы производства стали, однако оба показателя позволили стране подняться в международных рейтингах.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой "Укрметаллургпром "

Всего в мире за 6 месяцев 2025 года было произведено 698,6 млн. тонн чугуна, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Лидером остается Китай, который выплавил 434,68 млн. тонн — 62,2% от мирового объема.

В то же время Украина произвела 3,67 млн тонн чугуна, что составляет 105,82% по отношению к показателю первого полугодия 2024 года. Это позволило нашему государству подняться с 14-го на 13-е место среди 40 стран-производителей чугуна.

В сегменте стали мировое производство составило 934,29 млн. тонн, что на 2,21% ниже, чем за первые шесть месяцев 2024 года. Китай остается безоговорочным лидером и в этом направлении — 514,83 млн. тонн или 55,1% мирового производства.

Украина за полгода выплавила 3,68 млн тонн стали, что на 4,94% меньше, чем в прошлом. Несмотря на это, страна поднялась с 22-го на 21-е место в списке 71 страны-производителя стали.

Аналитики связывают рост позиций Украины в производстве чугуна с адаптацией предприятий к условиям военного времени, а также с возобновлением экспорта. В отрасли ожидают, что стабильные контракты, релокация части производств и поддержка государства позволят улучшить показатели и по итогам года.

Добавим, в первом квартале 2025 года украинские металлургические предприятия продолжили наращивать производство металлопроката В январе-марте произведено 1,435 млн. тонн продукции, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.