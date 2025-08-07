Трамп рассматривает дополнительные тарифы на импорт российской нефти из Китая

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения дополнительных тарифов не только против Индии, но и против других стран, включая Китай, из-за их покупки российской нефти.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Укринформ со ссылкой на заявление Дональда Трампа.

О тарифах

Президент США Дональд Трамп сообщил, что США могут ввести дополнительные вторичные санкции не только против Индии, но и других стран, покупающих российскую нефть, в частности Китая.

Он пояснил, что, хотя пока тарифы введены только против Индии, США рассматривают возможность расширения ограничений на другие страны.

На прямой вопрос о санкциях против Китая Трамп ответил, что это "может случиться", подчеркнув, что Китай может стать одним из следующих государств, к которым примут такие меры.

"Одной из них может быть Китай", – отметил Трамп.

Напомним, Трамп подписал новый указ, которым вводится дополнительная пошлина в размере 25% на импорт товаров из Индии. Как заявили в Белом доме, данное решение связано с тем, что Индия продолжает закупать нефть из России.