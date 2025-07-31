Трамп ввел против Бразилии новые пошлины и санкции, но исключил ключевые сектора: детали

Президент США Дональд Трамп в среду, 30 июля, ввел 50% тариф на большинство бразильских товаров, но смягчил удар, исключив из-под пошлин такие сектора, как авиация, энергетика. Белый дом также наложил санкции в отношении судьи Верховного суда Бразилии, курировавшего судебный процесс над бывшим президентом страны Жаиром Болсонаром по обвинению в подготовке государственного переворота.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Новые пошлины Дональда Трампа являются одними из самых высоких для любой экономики в торговой войне США. Они вступят в силу 6 августа 2025 года. Однако своим указом президент Соединенных Штатов исключил десятки ключевых статей бразильского экспорта в США, в том числе гражданские самолеты, чугун, драгоценные металлы, древесную массу, энергоносители и удобрения.

Что касается введения санкций, то, по словам министра финансов Скотта Бессента, судья Верховного суда Бразилии Мораэс "несет ответственность за репрессивную кампанию цензуры, произвольные задержания, нарушающие права человека, и политизированные преследования, в том числе в отношении бывшего президента Жаира Болсонара".

В среду действующий президент Бразилии Лула да Силва и его правительство сплотились в поддержку Мораэса, назвав санкции США "неприемлемыми".

"Правительство Бразилии считает использование политических аргументов для защиты торговых мер, объявленных правительством США против бразильского экспорта, неоправданным", - говорится в заявлении.

Лула добавил, что Бразилия готова вести торговые переговоры с США, но не откажется от имеющихся у нее инструментов защиты, намекнув на возможность ответных действий.

Новые пошлины Трампа

30 июля США ввели 25% пошлины на импорт товаров из Индии. Решение президента Дональда Трампа стало ответом на тесное сотрудничество Нью-Дели с Москвой, в частности закупки военного оборудования и энергоносителей.

23 июля Трамп заключил торговое соглашение с Японией, которое снижает пошлины на автомобили с существующих 25% до 15%. Также Токио освобождается от тарифов на другие товары в обмен на пакет инвестиций и ссуд в размере 550 миллиардов долларов.

Также соглашения подписаны с Филиппинами и Индонезией. Оба соглашения предусматривают установление 19-процентных пошлин на импортируемую продукцию из этих стран. В то же время, американские товары, которые будут экспортироваться в Индонезию и Филиппин, будут освобождаться от таможенного налогообложения.