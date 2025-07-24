Трамп устанавливает новый тарифный предел: пошлины будут стартовать от 15%

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение новой системы торговых пошлин, в которой базовая ставка составит не менее 15%. Об этом он заявил на саммите по искусственному интеллекту в Вашингтоне 14 июля. Новые тарифные правила должны вступить в силу с 1 августа.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

"У нас будет прямой, простой тариф от 15% до 50%", – сказал Трамп, объяснив, что более высокие ставки будут применяться к странам, с которыми США имеют напряженные отношения.

Заявление президента стало очередным сигналом о намерениях Белого дома более жестко контролировать торговлю с большинством государств, за исключением нескольких союзников, имеющих отдельные договоренности с Вашингтоном.

Ранее в этом месяце Трамп отметил, что более 150 стран получат тарифные письма по базовым ставкам 10 или 15%. Министр торговли Говард Латник подтвердил, что малые страны, в частности в Латинской Америке, Карибском бассейне и Африке, получат минимальную ставку в 10%.

Во вторник Трамп объявил о снижении планируемой пошлины на импорт из Японии с 25 до 15% в обмен на снятие торговых ограничений на отдельные американские товары. Кроме того, в рамках новой договоренности Япония получит поддержку из инвестиционного фонда в размере 550 миллиардов долларов.

Подобные переговоры сейчас ведутся также с Южной Кореей, а Филиппины уже обратились в Вашингтон с просьбой снизить таможенную ставку с действующих 19% до 15%.

Европейский Союз и Индия продолжают переговоры, пытаясь договориться о специальных условиях до 1 августа. В среду Трамп подчеркнул, что планирует ввести очень простую систему пошлин для большинства стран, поскольку, по его словам, невозможно договориться со всеми.

"Если они согласятся открыть союз для американского бизнеса, то мы позволим им платить более низкий тариф", – заявил президент, комментируя ход переговоров с ЕС.

23 июля представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС планирует ввести против США 30% пошлины на товары стоимостью около 100 млрд евро. Это будет ответом на намерение Трампа ввести 30% пошлины на большую часть экспорта блока после 1 августа.