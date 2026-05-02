Таможня сократила время оформления грузов: экспорт ускорился

Таможня сократила время оформления грузов / Государственная таможенная служба Украины

Среднее время таможенного оформления в Украине сократилось в 2024–2025 годах во всех ключевых режимах – импорте, экспорте и транзите. Это свидетельствует о повышении эффективности работы Государственной таможенной службы и упрощении процедур для бизнеса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ДМС.

По данным таможенной базы оформления, показатели изменились следующим образом:

  • импорт - с 93 до 83 минут (минус 11%)
  • экспорт - с 66 до 48 минут (минус 27%)
  • транзит - с 41 до 31 минуты (минус 24%)

Сокращение времени оформления является ключевым индикатором операционной эффективности таможни и результатом введенных изменений в процедурах контроля и обработки грузов.

В то же время, таможенная служба контролирует соблюдение норматива, установленного Таможенным кодексом Украины — не более 4 часов в завершение оформления. В случае отклонений проводится анализ и принимаются корректирующие мероприятия.

Уменьшение времени прохождения таможни влияет на расходы бизнеса, снижая задержки в логистике и ускоряя оборот товаров в международной торговле.

Гостаможслужба заявляет о дальнейшем совершенствовании процедур, повышении прозрачности и адаптации к международным стандартам.

Отметим, что быстрее таможенное оформление снижает издержки компаний и повышает конкурентоспособность украинского экспорта и импорта.

Сокращение времени таможенного оформления является положительным сигналом для бизнеса, однако дальнейший эффект зависит от стабильности этих показателей и сохранения прозрачных процедур.

Заметим, что ДМС внедряет искусственный интеллект для упрощения таможенного оформления авто. Теперь таможенная декларация может формироваться еще проще и быстрее.

Автор:
Татьяна Гойденко