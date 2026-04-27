Военным могут разрешить ввоз авто без налогов: в Раде зарегистрировали законопроекты

В Верховной Раде предлагают предоставить военнослужащим право на персональный беспошлинный ввоз автомобилей.

Как пишет Delo.ua, соответствующие законопроекты №15194 и №15195 уже официально зарегистрированы в парламенте.

Главная цель инициатив — восстановление социальной справедливости в отношении защитников, непосредственно участвующих в обороне страны. Предлагается предоставить военным право на персональный беспошлинный ввоз транспортных средств.

Кто сможет воспользоваться льготой

Законопроекты №15194 и №15195 определяют четкий круг лиц, имеющих право на беспошлинный ввоз транспортных средств. Речь идет о физических лицах — действующих военнослужащих Украины.

В частности, право на льготу получат:

мобилизованные военнослужащие, призванные в ряды Вооруженных сил Украины после 24 февраля 2022 года;

военнослужащие по контракту, которые проходят службу к моменту ввоза транспортного средства.

Предполагается, что воспользоваться льготой можно будет как лично, так и через официально уполномоченные лица, которые будут действовать от имени военнослужащего во время таможенного оформления.

Какие льготы предлагаются

Законопроекты предусматривают внесение изменений в Таможенный и Налоговый кодекс Украины. В случае их принятия военнослужащие получат полное освобождение от основных таможенных платежей, а именно:

ввозной пошлины;

налога на добавленную стоимость (НДС);

акцизного налога

Без уплаты таможенных платежей предлагается разрешить ввоз таких транспортных средств, как легковые автомобили и кузова к ним, грузовые автомобили, мотоциклы, прицепы и полуприцепы.

Ключевые ограничения

Чтобы избежать использования льготы для коммерческого импорта транспортных средств, законопроекты предусматривают и некоторые ограничения.

Для предотвращения коммерческих злоупотреблений внедряются строгие правила:

Количество: только одно транспортное средство на одного человека.

ввозимый автомобиль нельзя продавать или передавать в пользование третьим лицам (даже по доверенности) в течение 3 лет . География: запрещен ввоз транспорта из государства-агрессора (РФ), Белоруссии или временно оккупированных территорий Украины.

ввозимый автомобиль нельзя продавать или передавать в пользование третьим лицам (даже по доверенности) в течение . География: запрещен ввоз транспорта из государства-агрессора (РФ), Белоруссии или временно оккупированных территорий Украины.

Кроме того, льгота не распространяется на дорогие автомобили, подлежащие обложению налогом транспортным налогом (так называемый "налог на роскошь"). Речь идет об автомобилях, которым меньше 5 лет и стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат.

Модели марок Porsche, Mercedes-Benz, BMW и другие, входящие в ежегодный список Минэкономики, придется растаможивать на общих основаниях. В то же время, подержанные авто старше 5 лет или новые машины среднего сегмента подпадают под полное освобождение от налогов.

Законопроекты находятся на рассмотрении в профильных комитетах. Если депутаты поддержат инициативу, военные получат законную возможность покупать и привозить авто для собственных и служебных нужд без излишней налоговой нагрузки.

Напомним, с 1 января 2026 года вступил в действие новый этап реформы оборонного обеспечения. Все закупки для Вооруженных сил Украины – вооружение, одежда, амуниция, питание, горюче-смазочные материалы – будет осуществлять единое Агентство оборонных закупок Министерства обороны.