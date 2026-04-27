Військовим можуть дозволити ввозити авто без податків: у Раді зареєстрували законопроєкти

У Верховній Раді пропонують надати військовослужбовцям право на персональне безмитне ввезення автомобілів.

Як пише Delo.ua, відповідні законопроєкти №15194 та №15195 уже офіційно зареєстровані в парламенті.

Головна ціль ініціатив — відновлення соціальної справедливості щодо захисників, які беруть безпосередню участь у обороні країни. Пропонується надати військовим право на персональне безмитне ввезення транспортних засобів.

Хто зможе скористатися пільгою

Законопроєкти №15194 та №15195 визначають чітке коло осіб, які матимуть право на безмитне ввезення транспортних засобів. Йдеться про фізичних осіб — діючих військовослужбовців України.

Зокрема, право на пільгу отримають:

мобілізовані військовослужбовці, призвані до лав Збройних Сил України після 24 лютого 2022 року;

військовослужбовці за контрактом, які проходять службу на момент ввезення транспортного засобу.

Передбачається, що скористатися пільгою можна буде як особисто, так і через офіційно уповноважених осіб, які діятимуть від імені військовослужбовця під час митного оформлення.

Які пільги пропонуються

Законопроєкти передбачають внесення змін до Митного та Податкового кодексів України. У разі їх ухвалення військовослужбовці отримають повне звільнення від основних митних платежів, а саме від:

ввізного мита;

податку на додану вартість (ПДВ);

акцизного податку.

Без сплати митних платежів пропонується дозволити ввезення таких транспортних засобів, як легкові автомобілі та кузови до них, вантажні авто, мотоцикли, причепи та напівпричепи.

Ключові обмеження

Щоб уникнути використання пільги для комерційного імпорту транспортних засобів, законопроєкти передбачають і деякі обмеження.

Для запобігання комерційним зловживанням впроваджуються суворі правила:

Кількість: лише один транспортний засіб на одну особу.

Заборона продажу: ввезене авто не можна продавати або передавати в користування третім особам (навіть за довіреністю) протягом 3 років .

ввезене авто не можна продавати або передавати в користування третім особам (навіть за довіреністю) протягом . Географія: заборонено ввезення транспорту з держави-агресора (РФ), Білорусі або з тимчасово окупованих територій України.

Крім того, пільга не поширюється на дорогі автомобілі, що підлягають оподаткуванню транспортним податком (так званий "податок на розкіш"). Йдеться про авто, яким менше 5 років та вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат.

Моделі марок Porsche, Mercedes-Benz, BMW та інші, що входять до щорічного переліку Мінекономіки, доведеться розмитнювати на загальних підставах. Водночас вживані авто старше 5 років або нові машини середнього сегмента підпадають під повне звільнення від податків.

Наразі законопроєкти перебувають на розгляді у профільних комітетах. Якщо депутати підтримають ініціативу, військові отримають законну можливість купувати та привозити авто для власних та службових потреб без зайвого податкового навантаження.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року вступив в дію новий етап реформи оборонного забезпечення. Усі закупівлі для Збройних сил України – озброєння, одяг, амуніція, харчування, пально-мастильні матеріали – здійснюватиме єдина Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони.