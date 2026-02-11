Розмитнення авто 2026: скільки коштуватиме імпорт автомобіля в Україні?

У 2026 році імпорт автомобіля в Україну передбачає серйозну статтю на розмитнення авто, яка може суттєво вплинути на кінцеву вартість авто. Після кількох років пільгових режимів, особливо для електромобілів, правила змінилися: частина пільг скасована, а податкове навантаження на імпорт зросло. Читайте на Delo.ua , що входить у вартість розмитнення авто та скільки доведеться заплатити у 2026 році.

З чого складається вартість розмитнення

Тепер при купівлі автомобіля за кордоном і його реєстрації в Україні, доведеться пройти процедуру розмитнення авто. Це не один платіж, а комбінація кількох обов'язкових складових:

Мито – зазвичай 10% від митної вартості авто (для електромобілів – 0%);

Акцизний податок – залежить від типу двигуна, об'єму та віку автомобіля;

ПДВ – 20% на суму «митна вартість + мито + акциз»;

Пенсійний збір – додатковий платіж при першій реєстрації;

Послуги брокера – можуть становити сотні доларів, але це опціонально.

Це означає, що підсумкова сума залежить не лише від ціни авто за кордоном, а й від комбінації всіх цих платежів. А от для різних типів автомобілів ця комбінація працює по-різному.

Ключові зміни у 2026 році

Найбільша зміна торкнулася саме власників електрокарів. Якщо протягом 2025 року багато «зелених» авто можна було розтаможити без ПДВ, то з 1 січня 2026 року на електромобілі поширюється стандартний 20% ПДВ, тобто так само, як на бензинові чи дизельні машини.

Саме це рішення уряду суттєво підвищило вартість розмитнення авто 2026 для електрокарів порівняно з попереднім періодом. Багато людей, які планували імпорт у 2025 році, намагалися встигнути до кінця року, щоб уникнути цього додаткового платежу.

Водночас деякі пільги для електромобілів зберігаються:

мито залишається 0% як постійна норма в митному тарифі;

акциз становить близько 1 євро за кіловат-годину батареї – це символічна сума порівняно з акцизами для двигунів внутрішнього згоряння.

Тож електрокари все ще мають певні переваги при розмитненні авто, але вже не такі значні, як раніше.

Скільки коштує розмитнення: приклади розрахунків

Щоб було зрозуміліше, як формується підсумкова сума, розглянемо кілька типових сценаріїв за розрахунками.

Тип автомобіля Ціна авто Мито (10%) Акциз ПДВ (20%) Загальна сума розмитнення Бензиновий €10 000 €1 000 €400 €2 280 ≈ €3 680 Дизельний €8 000 €800 €900 €1 940 ≈ €3 640 Електро (60 кВт·год) €30 000 €0 €60 €6 012 ≈ €6 072

Таким чином, бензиновий автомобіль вартістю €10 000 після всіх платежів обійдеться майже в €14 000. Дизельні автомобілі мають вищий акциз порівняно з бензиновими, що робить їх розмитнення трохи дорожчим відносно вартості.

Що стосується електромобілів, то навіть попри нульове мито та мінімальний акциз, повернення ПДВ суттєво збільшило вартість розмитнення авто для електрокарів. Раніше ця сума була б значно меншою.

Скільки доведеться заплатити

З огляду на всі податки та збори, вартість розмитнення авто у 2026 році може коливатися в широкому діапазоні.

Недорогі вживані авто

Сума розмитнення зазвичай становить від кількасот до кількох тисяч євро – залежно від віку машини, типу двигуна та митної вартості.

Дорожчі нові автомобіл

Загальна сума податків може становити 20–30% від митної вартості або навіть більше. Особливо відчутним це стає для преміум-сегменту, де до високої базової вартості додаються всі податки.

Електромобілі

Попри збереження нульового мита, повернення ПДВ робить розмитнення електрокарів помітно дорожчим порівняно з 2025 роком. Проте загальне податкове навантаження все ще нижче, ніж для бензинових чи дизельних авто.

Як розрахувати точну суму для свого авто

Для більш точного розрахунку існують спеціальні онлайн-калькулятори розмитнення авто. Туди потрібно ввести

митну вартість автомобіля,

тип та об'єм двигуна,

рік випуску,

технічні параметри (для електрокарів – ємність батареї).

Ці калькулятори враховують усі діючі ставки та формули, щоб дати максимально точну оцінку майбутніх витрат. Але це орієнтовна сума, остаточний розрахунок робить митниця.

Що варто врахувати при плануванні імпорту

По-перше, вік автомобіля має значення. Чим старше авто, тим вищий може бути акциз для бензинових і дизельних машин. Це створено спеціально, щоб не стимулювати ввезення старих автомобілів з високим рівнем викидів.

По-друге, тип двигуна впливає на акциз. Дизельні двигуни зазвичай мають вищий акциз порівняно з бензиновими такого ж об'єму. Це також частина екологічної політики держави.

По-третє, електромобілі все ще можуть бути більш вигідними. Попри повернення ПДВ, електрокари залишаються привабливими для імпорту завдяки нульовому миту та мінімальному акцизу. Особливо це помітно на дорожчих моделях, де різниця в акцизі може становити тисячі євро.

Розмитнення авто в Україні у 2026 році – це вже реальна частина бюджету при імпорті. Нововведення, зокрема повернення ПДВ для електромобілів, уніфікували правила та збільшили податкове навантаження порівняно з 2025 роком.

Водночас мито для електрокарів залишається нульовим, а акциз – мінімальним, що робить такі авто все ще привабливими для імпорту порівняно з бензиновими чи дизельними аналогами. Кожен, хто планує розтаможити автомобіль, має закладати на розмитненнявід 20% до 40% від вартості авто залежно від типу двигуна та технічних характеристик. І це той випадок, коли краще порахувати заздалегідь, ніж отримати несподіванку на митниці.