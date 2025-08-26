Розмитнення автомобілів у 2025 році: нові ставки мита, акцизи та пільги

Імпорт автомобілів в Україну: повний розбір витрат, пільг та підводних каменів 2025 рік приніс як нові можливості, так і нові виклики для власників авто, які планують ввозити транспортні засоби в Україну. На порталі Delo.ua детально розбираємо всі аспекти розмитнення: від базових ставок до спеціальних пільг для електрокарів.

Базові ставки митних платежів у 2025 році

Процедура розмитнення автомобіля в Україні передбачає три основні види платежів, які формують загальну вартість митного оформлення. Кожен із цих компонентів має свої особливості розрахунку та залежить від характеристик транспортного засобу.

Мито

Базова ставка мита складає 10% від митної вартості автомобіля. Ця ставка застосовується до більшості легкових автомобілів, незалежно від їх походження чи типу двигуна. Винятком є лише спеціальні категорії транспортних засобів та ті, що підпадають під пільгові програми.

Акцизний збір

Акцизний збір є найбільш складним компонентом у розрахунку вартості розмитнення, оскільки залежить від двох ключових факторів: об'єму двигуна та віку автомобіля. Ставки акцизу зростають пропорційно до збільшення об'єму двигуна та віку транспортного засобу.

Для автомобілів з об'ємом двигуна до 1000 см³ ставки акцизу є найнижчими, тоді як для потужних авто з двигунами понад 3000 см³ акцизний збір може становити значну частину загальної вартості розмитнення. Особливо відчутним цей податок стає для автомобілів старше 5 років, де до базової ставки застосовуються додаткові коефіцієнти.

ПДВ

Податок на додану вартість становить 20% від сумарної вартості, що включає митну вартість автомобіля, мито та акцизний збір. Цей компонент є фіксованим для всіх типів транспортних засобів, окрім тих, що мають спеціальні пільги.

Революційні пільги для електромобілів

2025 рік став особливо привабливим для імпорту електрокарів завдяки збереженню пільгової програми, яка діятиме до кінця року. Електромобілі отримали найбільш сприятливий режим митного оформлення в історії України.

Повне звільнення від основних податків

Легкові електромобілі, які вперше ввозяться в Україну, повністю звільнені від сплати мита, ПДВ та основного акцизного збору. Це означає, що власникам електрокарів не доводиться платити 10% мита та 20% ПДВ, які зазвичай становлять левову частку витрат на розмитнення.

Символічний екологічний збір

Єдиним податком, який сплачують власники електромобілів, є спеціальний екологічний збір у розмірі 1 євро за кожен кіловат-годину ємності акумуляторної батареї. Для типового електромобіля з батареєю ємністю 60-80 кВт·год це означає витрати всього 60-80 євро, що в десятки разів менше звичайних митних платежів.

Обмеження у часі

Важливо пам'ятати, що пільгова програма для електромобілів має чіткі часові рамки. Пільги діятимуть лише до 31 грудня 2025 року, і наразі їх продовження не планується. Це робить поточний рік останньою можливістю скористатися такими вигідними умовами для імпорту електрокарів.

Гібридні автомобілі: часткові переваги

Гібридні автомобілі займають проміжну позицію між класичними авто з двигунами внутрішнього згоряння та електрокарами. Хоча вони не отримують таких кардинальних пільг, як електромобілі, деякі преференції все ж передбачені.

Для гібридів зазвичай застосовуються знижені ставки акцизного збору, що робить їх розмитнення дещо вигіднішим порівняно з класичними бензиновими чи дизельними автомобілями. Проте точний розмір знижки залежить від типу гібридної системи та її ефективності.

Практичні поради для мінімізації витрат

Вибір оптимального терміну

Якщо ви розглядаете можливість придбання електромобіля, варто поспішити з оформленням до кінця 2025 року. Після завершення пільгової програми вартість розмитнення електрокарів зросте в рази, оскільки до них почнуть застосовуватися стандартні ставки мита, акцизу та ПДВ.

Урахування віку автомобіля

При виборі автомобіля з ДВЗ особливу увагу варто приділити його віку. Автомобілі віком до 5 років мають значно нижчі ставки акцизу, тому іноді доплата за новішу модель може бути виправдана економією на митних платежах.

Об'єм двигуна як ключовий фактор

Для класичних автомобілів об'єм двигуна безпосередньо впливає на розмір акцизного збору. Автомобілі з двигунами об'ємом до 2000 см³ зазвичай мають помітно нижчі ставки акцизу, що робить їх привабливішими з фінансової точки зору.

Документооборот та процедури

Процес розмитнення вимагає ретельної підготовки документів та дотримання встановлених процедур. Обов'язковим є подання попередньої митної декларації до митного органу, де автомобіль буде пред'являтися для оформлення.

Декларувати автомобіль може безпосередньо власник або уповноважені ним особи. У складних випадках доцільно звернутися до послуг митних брокерів, які мають досвід роботи з різними типами транспортних засобів та знають усі нюанси процедури.

Перспективи змін після 2025 року

Завершення пільгової програми для електромобілів у кінці 2025 року означає повернення до стандартної схеми оподаткування. Це може суттєво вплинути на привабливість імпорту електрокарів та змінити структуру українського автомобільного ринку.

Водночас слід очікувати можливих змін у загальній системі митного оподаткування автомобілів. Уряд може переглянути ставки мита та акцизу, враховуючи потреби бюджету та необхідність стимулювання або стримування імпорту певних категорій транспортних засобів.

2025 рік залишається унікальною можливістю для придбання електромобіля з мінімальними митними витратами. Для власників класичних автомобілів важливо ретельно розраховувати всі компоненти митних платежів та обирати оптимальні характеристики транспортного засобу.

Незалежно від типу автомобіля, розмитнення залишається складним процесом, який вимагає професійного підходу та знання актуального законодавства. Правильне планування може заощадити значні кошти та уникнути непередбачених витрат у майбутньому.