Скільки коштує розмитнити авто у 2025 році: повний розрахунок витрат

Купити авто за кордоном – це лише половина справи. Наступний етап – розмитнення в Україні, і тут власники часто стикаються з неприємними сюрпризами у вигляді високих витрат. Мито, акциз, ПДВ, митне оформлення... Суми можуть сягати десятків тисяч доларів, а іноді навіть перевищувати вартість самого автомобіля. Тож перед тим як придбати машину в Європі чи США, варто детально розібратися: скільки насправді коштує розмитнення авто у 2025 році і які фактори впливають на фінальну суму.

Основні складові вартості розмитнення

Розмитнення авто з за кордону з розмитненням включає кілька обов'язкових платежів, які формують загальну вартість процедури. На відміну від простої купівлі машини, тут доведеться враховувати відразу три основні податкові складов.

Мито – це основний платіж, що залежить від митної вартості автомобіля і встановлюється у відсотках. Для легкових автомобілів ставка мита може коливатися від 10% до 25%, залежно від об'єму двигуна, року випуску та інших характеристик.

Акциз – це податок, який в Україні розраховується за формулою:

Сума акцизу = Ставка базова × (Об'єм двигуна, см³ / 1000) × Коефіцієнт віку

Базова ставка залежить від типу пального:

бензинові двигуни до 3.0 л – €50 за 1000 см³,

бензинові понад 3.0 л – €100 за 1000 см³,

дизельні до 3.5 л – €75 за 1000 см³,

дизельні понад 3.5 л – €150 за 1000 см³.

Коефіцієнт віку = кількість повних років авто (мінімум 1, максимум 15). Чим старіший автомобіль, тим вищий акциз.

Наприклад, бензиновий автомобіль з двигуном 2.0 л (2000 см³) і віком 5 років матиме акциз:

50 × (2000 / 1000) × 5 = €500

Для нових авто (1 рік) акциз найменший, а для старших 10–15 років — зростає в рази. Саме тому великі та старі двигуни ввозити дорожче.

ПДВ – податок на додану вартість у розмірі 20%, який нараховується на суму митної вартості + мито + акциз. Це означає, що ПДВ сплачується не тільки з вартості авто, але й з уже сплачених податків.

Крім того, потрібно врахувати вартість митного оформлення (зазвичай $200-500), послуги брокера, транспортування до митниці та інші супутні витрати.

Як розраховується митна вартість

Ключовим моментом у розрахунку розмитнення є визначення митної вартості автомобіля. Це не завжди ціна, за яку ви купили машину. Митні органи використовують спеціальні методики оцінки, які враховують:

Ринкову вартість аналогічних автомобілів в Україні та країнах ЄС. Навіть якщо ви купили авто зі значними пошкодженнями за низьку ціну, митна вартість може бути розрахована за середньоринковою ціною такої моделі.

Базу даних Євротакс (Eurotax), яка містить середньоринкові ціни автомобілів різних марок, моделей і років випуску. Ця база регулярно оновлюється і є основним орієнтиром для митних органів.

Вік автомобіля та його технічний стан також впливають на митну вартість. Автомобілі старші 5 років підлягають додатковій експертизі, а машини з пробігом понад 8 років можуть оцінюватися за зниженими ставками.

Важливо розуміти, що навіть якщо ви знайшли авто за "безцінок", митні органи все одно можуть оцінити його за середньоринковою вартістю. Тому перед купівлею варто перевірити митну вартість через онлайн-калькулятори.

Приклади розрахунків для популярних автомобілів

Щоб краще зрозуміти масштаб витрат, розглянемо кілька конкретних прикладів розмитнення популярних моделей автомобілів у 2025 році.

MW X5 2018, бензин, 3.0 л, 7 років

Митна вартість: $35 000,

Мито (10%): $3 500, Акциз: €100 × (3,0) × 7 = €2 100 ≈ $2 310,

ПДВ: 20% × (35 000 + 3 500 + 2 310) = $8 962,

Загальна сума податків: ≈ $14 772.

Volkswagen Golf 2020, бензин, 1.4 л, 5 років

Митна вартість: $18 000,

Мито (10%): $1 800,

Акциз: €50 × (1,4) × 5 = €350 ≈ $385,

ПДВ: 20% × (18 000 + 1 800 + 385) = $4 437,

Загальна сума податків: ≈ $6 622.

Mercedes-Benz S-Class 2015, бензин, 4.0 л, 10 років Митна вартість: $40 000

Мито (10%): $4 000,

Акциз: €100 × (4,0) × 10 = €4 000 ≈ $4 400,

ПДВ: 20% × (40 000 + 4 000 + 4 400) = $9 680,

Загальна сума податків: ≈ $18 080.

Як бачимо, вартість розмитнення може становити від 30% до 60% від ринкової вартості автомобіля. Для преміум-моделей з великими двигунами розмитнення іноді коштує дорожче за саму машину на європейському ринку.

Пільги та винятки у 2025 році

Українське законодавство передбачає ряд пільг при розмитненні окремих категорій автомобілів. У 2025 році діють такі преференції:

Електромобілі повністю звільнені від мита, акцизу та ПДВ до кінця 2025 року. Це означає, що власник електрокара сплачує лише вартість митного оформлення та супутні послуги. Така пільга робить електромобілі надзвичайно привабливими для імпорту.

Гібридні автомобілі також користуються пільгами, але в меншому обсязі. Для них діє знижена ставка акцизу, що може заощадити від $1,000 до $3,000 залежно від моделі.

Автомобілі для військових та учасників АТО/ООС мають право на пільгове розмитнення з істотними знижками на всі види податків. Проте такі пільги потребують підтвердження відповідного статусу.

Ретроавтомобілі старші 30 років можуть розмитнюватися за спеціальними пільговими тарифами, особливо якщо вони мають історичну або колекційну цінність.

Також варто пам'ятати про пільги при переїзді на постійне місце проживання. Особи, які офіційно змінюють місце проживання, можуть ввезти один автомобіль з істотними податковими пільгами.

Додаткові витрати та підводні камені

Крім основних податків, при розмитненні авто доведеться понести ряд додаткових витрат, які часто не враховуються на початковому етапі планування:

Послуги митного брокера коштують від $300 до $800 залежно від складності справи. Хоча теоретично можна пройти процедуру самостійно, на практиці без досвіду це майже неможливо.

Експертна оцінка автомобіля може коштувати $100-300. Вона обов'язкова для автомобілів старших 5 років або якщо у митних органів виникають сумніви щодо технічного стану.

Транспортування до митниці та зберігання на митному складі також потребує додаткових витрат. Якщо авто затримується на митниці понад 10 днів, доведеться сплачувати за кожен день зберігання.

Оформлення довідок та документів, переклади, нотаріальні послуги – ще $200-500 до загальної суми.

Найбільшим підводним каменем може стати переоцінка автомобіля митними органами. Якщо вони вважатимуть, що заявлена вартість занижена, доведеться доплачувати різницю по всіх податках.

Як зекономити при розмитненні

Незважаючи на високу вартість процедури, існує кілька легальних способів оптимізації витрат на розмитнення:

Вибір автомобіля з меншим об'ємом двигуна може істотно знизити акциз. Різниця між 2.0 л і 2.5 л двигуном у податках може становити кілька тисяч доларів.

Електромобілі та гібриди залишаються найвигіднішим варіантом завдяки податковим пільгам. Навіть з урахуванням вищої початкової вартості, загальна сума може виявитися меншою.

Покупка через офіційних дилерів іноді дає можливість скористатися спеціальними митними процедурами або гарантією правильності оформлення документів.

Правильне оформлення документів та співпраця з досвідченим брокером допоможуть уникнути додаткових витрат через помилки в процедурі.

Варто також враховувати сезонність: у кінці року митні органи можуть бути менш лояльними через виконання планів надходжень до бюджету.