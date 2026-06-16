Понад 500 млн грн збитків: скільки відновлюватимуть Києво-Печерську лавру після удару

Збитки Києво-Печерської лаври внаслідок російського обстрілу за попередніми підрахунками вже перевищують 500 млн грн. На повне відновлення унікального архітектурного комплексу знадобиться приблизно два роки.

Як пише Delo.ua, про це під час пресконференції повідомив генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко, передає "Суспільне".

Найбільших пошкоджень під час атаки зазнав Свято-Успенський собор. Пожежа, що спалахнула після влучання, знищила понад 80% даху будівлі. Втім, завдяки оперативним діям рятувальників вогонь не пронік усередину собору.

За словами Остапенка, прорив вогню всередину храму був найбільшою загрозою, оскільки там розташований найбільший в Україні 25-метровий іконостас.

Через те, що він просочений оліфою та фарбами, у разі займання врятувати унікальну пам'ятку було б неможливо. Крім того, у першу ж годину після удару співробітники заповідника демонтували та евакуювали всі експонати, що перебували в зоні ризику.

Міністерка культури Тетяна Бережна додала, що удар завдав шкоди не лише Успенському собору, а й цілій низці знакових культурних та освітніх інституцій, розташованих на території заповідника.

"На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, Музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховища Національного музею народної архітектури і побуту України", — повідомила вона.

Зараз на території лаври фіксують усі ушкодження, завдані під час атаки, і підраховують остаточні збитки.

Атака на Києво-Печерську лавру

Унаслідок масованої російської атаки на Київ ракетами та ударними безпілотниками у ніч на 15 червня на території Києво-Печерської лаври виникла масштабна пожежа. За попередніми даними, займання сталося внаслідок прямого влучання. Найбільших пошкоджень зазнав Успенський собор, де загорілася покрівля.

Приблизно о другій годині ночі начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що пожежа, попередньо, виникла внаслідок прямого влучання. Згодом він уточнив, що пошкодження на території комплексу є значними, а рятувальні служби працюють над локалізацією наслідків атаки.

Намісник Києво-Печерської лаври єпископ Авраамій повідомив, що після влучання розпочалася термінова евакуація церковних реліквій. З охопленого вогнем собору та прилеглих приміщень виносили стародавні ікони, антимінси з частинками мощей та інше богослужбове начиння, що має значну історичну та духовну цінність.