ПриватБанк виділив 2 млн грн на відновлення Києво-Печерської лаври

ПриватБанк спрямував 2 млн грн власних коштів на відновлення Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", пошкодженого внаслідок ворожого обстрілу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення банку.

Також банк відкрив збір, щоб до відновлення лаври могли долучитися всі охочі.

Києво-Печерська лавра є партнером ПриватБанку в проєкті з розвитку цифрових платіжних технологій в історико-культурних об’єктах України. Минулого тижня банк запровадив у заповіднику можливість безконтактної оплати входу та огляду виставок.

"У час, коли ворог намагається знищити культурну спадщину українців, атакуючи один з наших головних символів — Києво-Печерську лавру, важливо об’єднувати зусилля заради їх збереження", — зазначив голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт.

За його словами, ПриватБанк передає 2 млн грн на відновлення святині.

Для культурної сфери така підтримка важлива, оскільки йдеться не лише про ліквідацію наслідків пошкоджень, а й про збереження одного з ключових історико-культурних об’єктів України. Для банку це також продовження співпраці з лаврою в межах цифровізації сервісів для відвідувачів.

Атака на Києво-Печерську лавру

Унаслідок масованої російської атаки на Київ ракетами та ударними безпілотниками у ніч на 15 червня на території Києво-Печерської лаври виникла масштабна пожежа. За попередніми даними, займання сталося внаслідок прямого влучання.

Найбільших пошкоджень зазнав Успенський собор, де загорілася покрівля.

Приблизно о другій годині ночі начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що пожежа, попередньо, виникла внаслідок прямого влучання. Згодом він уточнив, що пошкодження на території комплексу є значними, а рятувальні служби працюють над локалізацією наслідків атаки.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пожежа сталася на території Лаври, зокрема на даху Успенського собору.

За даними ДСНС, площа загоряння покрівлі храму становила приблизно 800 квадратних метрів. Завдяки роботі рятувальників пожежу вдалося взяти під контроль.