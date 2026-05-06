Рекордна заготівля і слабкий попит: чому деревообробники скорочують закупівлі

“Ліси України” у 2026 році значно наростили заготівлю деревини та планують у третьому кварталі запропонувати ринку рекордні обсяги продукції. Водночас попит з боку деревообробників знижується, що призводить до накопичення запасів і перегляду умов продажу.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Ринок деревини

За січень–квітень 2026 року обсяг заготівлі зріс на 632 тис. куб. м. У підприємстві зазначають, що виробництво перевищує рівні довоєнного періоду навіть з урахуванням втрати частини лісових ресурсів на сході та півночі України.

Водночас у лютому частина деревообробних підприємств порушувала графіки відвантажень і не вибирала законтрактовану круглу деревину, переважно хвойних порід. У результаті підприємство переорієнтувалося на інші сегменти заготівлі, зокрема паливні дрова, яких заготовили на 400 тис. куб. м більше, ніж торік.

Наразі на складах накопичено рекордні запаси деревини - 1,17 млн куб. м. Найбільше зросли залишки круглої деревини, зокрема сосни - на 273 тис. куб. м порівняно з минулим роком.

Проблема на ринку деревини пов’язана з тим, що частина деревообробних підприємств знизила активність закупівель через низку економічних факторів.

Серед основних причин відмови покупців називають:

відключення електроенергії;

зростання вартості пального та логістики;

зниження попиту в ЄС;

дефіцит обігових коштів;

скорочення кількості малих виробників.

У бізнес-спільноті також зазначають, що окремі підприємства не можуть вчасно виконувати контракти через виробничі та фінансові труднощі, що впливає на загальну динаміку ринку.

У відповідь на ситуацію з березня "Ліси України" почали виставляти деревину на повторні торги зі зниженням ціни. Водночас через значні обсяги пропозиції не вся продукція реалізується навіть на аукціонах.

У підприємстві зазначають, що нині ринок є насиченим:

щоденна пропозиція становить близько 55 тис. куб. м, тоді як споживання — близько 40 тис. куб. м.

При цьому найбільший попит спостерігається лише в сегменті промислових дров.

Попри зниження попиту, компанія планує збільшити пропозицію деревини на 300 тис. куб. м у порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року ДП "Ліси України" заготовило найбільший обсяг продукції за весь час своєї роботи – майже 3 млн м³ деревини, що на 500 тис. м³ більше порівняно з минулим роком. Збільшення пропозиції дозволило сформувати складські запаси та стабілізувати ринкові ціни на лісоматеріали.