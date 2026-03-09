Деревина на 468 млн грн: лісівники збільшили підтримку ЗСУ

У 2025 році лісова галузь України безкоштовно передала військовим понад 143 тис. м³ деревини на суму 468,5 млн грн. Підтримка ЗСУ залишається одним із пріоритетів роботи галузі.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Смаль під час публічного звіту у Києві.

Віктор Смаль відзвітував про збільшення допомоги ЗСУ. Фото: ДП "Ліси України"

"У 2025 році ми збільшили допомогу ЗСУ на 77,4 млн грн у порівнянні з попереднім роком", – зазначив він.

Смаль уточнив, що йдеться лише про вартість переданої деревини. Фактичний обсяг допомоги значно більший, адже лісівники самостійно оплачують заготівлю, транспортування до залізничних станцій та навантаження у вагони.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення лісова галузь безоплатно передала на потреби оборони близько 17 тис. вагонів лісопродукції, що становить 678,3 тис. м³ деревини. Крім того, ще 212,5 тис. м³ деревини поставлено за контрактами для потреб оборони, а військовим передано 1195 одиниць техніки.

Смаль наголосив, що внесок галузі вимірюється не лише матеріальною допомогою, адже багато працівників лісового сектору сьогодні служать у лавах ЗСУ.

"Люди – це найдорожче, що дає фронту лісовий сектор. Сьогодні близько 2,4 тис. працівників галузі воюють. На жаль, 208 загинуло, 193 зникли безвісти, 330 поранені. Ці втрати неможливо обліковувати у гривнях, адже лісівники віддають найцінніше, що мають – власне життя", – сказав він.

За словами Віктора Смаля, від початку повномасштабного вторгнення "Ліси України" передали на потреби оборони близько 17 тис. вагонів лісопродукції. Фото: ДП "Ліси України"

Очільник Держлісагентства підкреслив, що галузь і надалі підтримуватиме військових.

"Наша допомога – це не лише про цифри. Це про відповідальність, турботу та надійність. А також про спільний внесок в наближення нашої Перемоги", – зазначив Смаль.

За даними державного підприємства "Ліси України", у 2025 році компанія спрямувала на підтримку ЗСУ понад 500 млн грн, з яких майже 80 млн грн є допомогою з матеріальним забезпеченням для підшефних бригад та мобілізованих працівників.

"Ще майже 450 млн це безоплатна передача деревини для будівництва фортифікаційних та інженерних споруд на всі напрямки фронту. Загалом від початку повномасштабного вторгнення внесок лісівників у підтримку Збройних сил України склав 1,8 мільярда гривень. Лише протягом 2025 року здійснено понад 200 передач у більше ніж 50 бригад", – повідомили в компанії.

Пресслужба нагадує, що допомога формується відповідно до запитів військових. Найчастіше бійці потребували систем радіоелектронної боротьби, детекторів дронів, FPV-дронів, квадрокоптерів для розвідки, а також генераторів, зарядних станцій, транспорту та обладнання для будівництва укріплень.

Серед найбільших передач минулого року – міні-завод із виробництва наземних дронів для 49-го окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ" та трали для перевезення самохідних артилерійських установок на понад 29 млн грн для 43-ї артилерійської бригади.