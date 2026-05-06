Рекордная заготовка и слабый спрос: почему деревообработчики сокращают закупки

Что происходит с ценами и спросом на древесину / Pixabay

"Леса Украины" в 2026 году значительно нарастили заготовку древесины и планируют в третьем квартале предложить рынку рекордные объемы продукции. В то же время спрос со стороны деревообработчиков снижается, что приводит к накоплению запасов и пересмотру условий продаж.

Рынок древесины

За январь-апрель 2026 объем заготовки вырос на 632 тыс. куб. м. В предприятии отмечают, что производство превышает уровень довоенного периода даже с учетом потери части лесных ресурсов на востоке и севере Украины.

В феврале часть деревообрабатывающих предприятий нарушала графики отгрузок и не выбирала законтрактованную круглую древесину, преимущественно хвойных пород. В результате предприятие переориентировалось на другие сегменты заготовки, в том числе топливные дрова, заготовленные на 400 тыс. куб. м больше, чем в прошлом.

На складах накоплены рекордные запасы древесины - 1,17 млн куб. м. Больше всего выросли остатки круглой древесины, в том числе сосны – на 273 тыс. куб. м по сравнению с прошлым годом.

Проблема на рынке древесины связана с тем, что часть деревообрабатывающих предприятий снизила активность закупок из-за ряда экономических факторов.

Среди основных причин отказа покупателей называют:

  • отключение электроэнергии;
  • рост стоимости горючего и логистики;
  • снижение спроса в ЕС;
  • дефицит оборотных средств;
  • сокращение количества малых производителей.

В бизнес-сообществе также отмечают, что отдельные предприятия не могут своевременно выполнять контракты из-за производственных и финансовых трудностей, что влияет на общую динамику рынка.

В ответ на ситуацию с марта " Леса Украины" начали выставлять древесину на повторные торги с понижением цены. В то же время из-за значительных объемов предложения не вся продукция реализуется даже на аукционах.

В предприятии отмечают, что в настоящее время рынок насыщен:

  • ежедневное предложение составляет около 55 тыс. куб. м, тогда как потребление – около 40 тыс. куб. м.

При этом самый большой спрос наблюдается только в сегменте промышленных дров.

Несмотря на понижение спроса, компания планирует увеличить предложение древесины на 300 тыс. куб. м по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в первом квартале 2026 года ГП "Леса Украины" заготовило наибольший объем продукции за все время своей работы – почти 3 млн м³ древесины, что на 500 тыс. м³ больше по сравнению с прошлым годом. Увеличение предложения позволило сформировать складские запасы и стабилизировать рыночные цены на лесоматериалы.

Автор:
Ольга Опенько