Наибольший объем за все время: "Леса Украины" заготовили почти три миллиона кубов древесины

В первом квартале 2026 года ГП "Леса Украины" заготовило наибольший объем продукции за все время своей работы – почти 3 млн м³ древесины, что на 500 тыс. м3 больше по сравнению с прошлым годом. Увеличение предложения позволило сформировать складские запасы и стабилизировать рыночные цены на лесоматериалы.

Заготовка древесины проходила в условиях снегопадов, длительных морозов и ограничений в снабжении электроэнергией. В марте ситуацию усложнили паводки на дорогах и рост стоимости топлива. Но это не помешало предприятию увеличить финансовый показатель более чем на 2,5 млрд грн (в I квартале 2025 года реализация продукции составила 5,8 млрд, прогноз на I квартал 2026 года – 8,3 млрд грн).

На складах сформирован значительный резерв продукции, на 300 тысяч кубометров превышающий запасы на начало прошлого года. Это создает условия для стабильного планирования отечественных промышленных предприятий.

Рекордное предложение сырья повлияло на рыночную стоимость лесоматериалов. По результатам торгов на второй квартал, средняя цена кубометра древесины снизилась с 5,2 тыс. грн до 4,9 тыс. грн. Наиболее заметной стала коррекция цены на круглую сосну, стоимость которой упала с 5,7 тыс. грн. до 4,7 тыс. грн. за кубометр. Фактически на рынке образовался профицит деловой древесины, что остановило длительный рост цен.

Отдельное внимание было уделено обеспечению потребителей дровами промышленного использования. Предприятие дополнительно выставило на аукционы 120 тысяч кубометров дровяного дерева, что позволило зафиксировать среднюю цену на уровне 2,5 тыс. грн за кубометр. В следующем квартале ГП "Леса Украины" планирует увеличить долю рубок омоложения и ухода для последующего пополнения запасов топливной древесины.

При этом зафиксирован рост отказов покупателей от ранее законтрактованных объемов. Это связано как с объективными логистическими трудностями бизнеса, так и с ожиданием дальнейшего снижения цен во втором квартале. Однако общий уровень контрактов остается высоким и охватывает около 100% предложенных лесоматериалов.

Ранее сообщалось, что основные торги древесиной с поставкой во втором квартале 2026 года завершились успешно: было за контрактировано 100% выставленного ресурса. Средняя цена дровяной древесины в ходе торгов выросла на 73%.