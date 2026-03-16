Лесные аукционы: продано 100% выставленного ресурса, цена на дрова выросла более чем на 70%

Основные торги по древесине с поставкой во втором квартале 2026 года завершаются успешно: контрактовано 100% выставленного ресурса. Средняя цена дровяной древесины в ходе торгов выросла на 73%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба "Лесов Украины.

Торги по дереву

Продолжаются основные торги по поставке во втором квартале 2026 года, начатые в середине февраля. В этом году в ответ на многочисленные запросы потребителей ГП "Леса Украины" значительно увеличило предложение лесопродукции. На аукционы выставлено более 1,5 млн м³ лесопродукции, что на 250 тыс. м³ больше обычного. Стартовые цены сформированы на уровне цен первого квартала 2026 года (+8% к индексу потребительских цен), и они значительно ниже текущих реализационных цен.

В большинстве регионов, кроме Волыни и Карпат, аукционы уже завершены, и можно подытожить первые результаты:

100% контрактируется как деловая древесина, так и дрова промышленного использования (ПО).

Средняя цена дровяной древесины по сравнению со стартовой выросла на 73% – до 2,52 тыс. грн/м³ (текущая реализационная – 2,46 тыс. грн/м³).

Средняя цена деловой древесины выросла на 26% – до 6,5 тыс. грн/м³ (текущая реализационная – 7,4 тыс. грн/м³).

Средняя цена по всем видам продукции увеличилась на 31% – до 5,2 тыс. грн/м³ (текущая реализационная – 5,3 тыс. грн/м³), что соответствует среднему уровню реализации четвертого квартала 2025 года.

Рост цен на деловую древесину ежеквартально продолжается со второй половины 2024 года. В настоящее время тренд приостановился: цена сформировалась выше стартовой, но ниже текущей, что фактически коррекция цен на круглые лесоматериалы до уровня третьего-четвертого кварталов 2025 года.

Из-за коррекции цен некоторая доля потребителей отказалась от продукции первого квартала, что потребовало проведения дополнительных торгов (голландских аукционов) с понижением цен. На "голландские" аукционы выставлено более 100 тыс. м круглой сосны.

С начала года ГП "Леса Украины" заготовило на 29% больше лесопродукции, чем в начале 2025 года, однако объем реализации вырос всего на 3%. Несмотря на многочисленные заявления рынка о дефиците ресурсов, дополнительное увеличение предложения деловой древесины практически не повлияло на спрос, что привело к профициту и росту остатков на складах.

Диспропорция касается именно деловой древесины, тогда как промышленные дрова реализуются в полном объеме: текущая структура продаж – 40% круглая древесина, 60% дрова.

Для уменьшения остатков предприятие адаптирует заготовку под рыночный спрос. Приоритетом на ближайший период является проведение рубок формовки и оздоровления лесов, что обеспечит больший выход дров. Заготовка деловой древесины на участках под рубки главного использования будет происходить при наличии достаточного уровня спроса.

В настоящее время среднесуточный объем заготовки составляет 45 тыс. м3.

Напомним, рентабельность "Лесов Украины" в 2025 году выросла более чем вдвое, достигнув почти 30%. Прибыль предприятия достигла почти 8 млрд грн.