Лісові аукціони: продано 100% виставленого ресурсу, ціна на дрова виросла на понад 70%

Основні торги деревиною з поставкою у другому кварталі 2026 року завершуються успішно: контрактовано 100% виставленого ресурсу. Середня ціна дров’яної деревини під час торгів зросла на 73%.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Лісів України.

Торги деревиною

Продовжуються основні торги деревиною з поставкою у другому кварталі 2026 року, розпочаті у середині лютого. Цього року у відповідь на численні запити споживачів ДП "Ліси України" значно збільшило пропозицію лісопродукції. На аукціони виставлено понад 1,5 млн м³ лісопродукції, що на 250 тис. м³ більше, ніж зазвичай. Стартові ціни сформовані на рівні цін першого кварталу 2026 року (+8% до індексу споживчих цін), і вони значно нижчі за поточні реалізаційні ціни.

У більшості регіонів, окрім Волині та Карпат, аукціони вже завершено, і можна підсумувати перші результати:

100% контрактується як ділова деревина, так і дрова промислового використання (ПВ).

Середня ціна дров’яної деревини порівняно зі стартовою зросла на 73% — до 2,52 тис. грн/м³ (поточна реалізаційна — 2,46 тис. грн/м³).

Середня ціна ділової деревини зросла на 26% — до 6,5 тис. грн/м³ (поточна реалізаційна — 7,4 тис. грн/м³).

Середня ціна по всіх видах продукції збільшилася на 31% — до 5,2 тис. грн/м³ (поточна реалізаційна — 5,3 тис. грн/м³), що відповідає середньому рівню реалізації четвертого кварталу 2025 року.

Зростання цін на ділову деревину щокварталу триває з другої половини 2024 року. Наразі тренд призупинився: ціна сформувалася вище стартової, але нижче поточної, що фактично є корекцією цін на круглі лісоматеріали до рівня третього-четвертого кварталів 2025 року.

Через корекцію цін деяка частка споживачів відмовилася від продукції першого кварталу, що потребувало проведення додаткових торгів (голландських аукціонів) з пониженням цін. На "голландські" аукціони виставлено понад 100 тис. м³ круглої сосни.

З початку року ДП "Ліси України" заготовило на 29% більше лісопродукції, ніж на початку 2025 року, проте обсяг реалізації зріс лише на 3%. Попри численні заяви ринку про дефіцит ресурсів, додаткове збільшення пропозиції ділової деревини практично не вплинуло на попит, що призвело до профіциту та зростання залишків на складах.

Диспропорція стосується саме ділової деревини, тоді як промислові дрова реалізуються у повному обсязі: поточна структура продажів - 40% кругла деревина, 60% дрова.

Для зменшення залишків підприємство адаптує заготівлю під ринковий попит. Пріоритетом на найближчий період є проведення рубок формування та оздоровлення лісів, що забезпечить більший вихід дров. Заготівля ділової деревини на ділянках під рубки головного користування відбуватиметься за наявності достатнього рівня попиту.

Наразі середньодобовий обсяг заготівлі становить 45 тис. м³.

Нагадаємо, рентабельність "Лісів України" у 2025 році зросла більш ніж удвічі, сягнувши майже 30%.Прибуток підприємства сягнув майже 8 млрд грн.