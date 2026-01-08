- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Цифровізація митниці: у Мінцифрі розповіли, як працюватиме розмитнення авто в "Дії"
Цифровізація митниці — це одна з найважливіших антикорупційних реформ в Україні. Головна проблема нинішньої системи полягає в людському факторі: митник може на власний розсуд оцінювати вартість автомобіля, що створює простір для маніпуляцій. Цифрове розмитнення в "Дії" повністю прибирає чиновника з процесу оцінки.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Більше не буде можливості штучно змінити вартість авто в документах, щоб заплатити менше, або навпаки — переплатити через суб’єктивність інспектора.
"Замість суб’єктивних рішень — чітка формула та робота з даними. Це зробить розмитнення прозорим та зручним сервісом", — зазначили у відомстві.
Як розраховуватиметься вартість?
Тепер ціна розмитнення залежатиме лише від об’єктивних характеристик транспортного засобу, які неможливо підробити:
- марка та модель авто;
- тип двигуна;
- об’єм двигуна або відповідні характеристики для електроавтомобілів;
- вік автомобіля.
На основі даних митниці з 2007 року буде створена База даних митної вартості. Вона автоматично визначатиме об’єктивну ринкову ціну, що зробить процес чесним для кожного покупця.
Як розмитнити авто в "Дії"?
Подати електронну декларацію для розмитнення можна буде в застосунку "Дія". Весь процес розмитнення триватиме не більше години.
Алгоритм дій:
- купуєте авто за кордоном; авторизуєтесь у "Дії" та вводите VIN-код. Система автоматично підтягне дані про авто та перевірить заявлену митну вартість;
- підписуєте митну декларацію, яка сформується автоматично;
- сплачуєте митні платежі просто в застосунку;
- перетинаєте кордон. Митний інспектор лише перевіряє документи та авто. Після — авто пропускають для подальшої реєстрації.
Зареєструвати авто після розмитнення також можна буде в "Дії".
На якому етапі перебуває запуск послуги?
Для повноцінного старту необхідно остаточно ухвалити законопроєкт №10380. Це дозволить технічно реалізувати послугу та запустити Базу даних за досвідом країн ЄС.
Хронологія впровадження:
- квітень 2024 — законопроєкт успішно ухвалено в першому читанні;
- листопад 2025 — Мінцифра подала фінальні пропозиції до профільного Комітету ВРУ;
- майбутні кроки — очікується остаточне ухвалення закону Парламентом, після чого протягом 12 місяців буде розроблено технічне рішення та запущено пілотний проєкт для легкових авто.
Цифровізація зробить купівлю авто за кордоном такою ж простою та зрозумілою процедурою, як і будь-яка інша послуга в "Дії".
Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні припинила діяти податкова пільга, яка звільняла електромобілі від податку на додану вартість.