Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,72

+0,15

EUR

49,92

+0,12

Готівковий курс:

USD

43,20

43,00

EUR

50,60

50,28

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Цифровізація митниці: у Мінцифрі розповіли, як працюватиме розмитнення авто в "Дії"

водій, автомобіль, кермо
Як працюватиме розмитнення авто в "Дії": алгоритм дій та етапи впровадження. / Freepik

Цифровізація митниці — це одна з найважливіших антикорупційних реформ в Україні. Головна проблема нинішньої системи полягає в людському факторі: митник може на власний розсуд оцінювати вартість автомобіля, що створює простір для маніпуляцій. Цифрове розмитнення в "Дії" повністю прибирає чиновника з процесу оцінки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Більше не буде можливості штучно змінити вартість авто в документах, щоб заплатити менше, або навпаки — переплатити через суб’єктивність інспектора.

"Замість суб’єктивних рішень — чітка формула та робота з даними. Це зробить розмитнення прозорим та зручним сервісом", — зазначили у відомстві.

Як розраховуватиметься вартість?

Тепер ціна розмитнення залежатиме лише від об’єктивних характеристик транспортного засобу, які неможливо підробити:

  • марка та модель авто; 
  • тип двигуна; 
  • об’єм двигуна або відповідні характеристики для електроавтомобілів; 
  • вік автомобіля.

На основі даних митниці з 2007 року буде створена База даних митної вартості. Вона автоматично визначатиме об’єктивну ринкову ціну, що зробить процес чесним для кожного покупця.

Як розмитнити авто в "Дії"?

Подати електронну декларацію для розмитнення можна буде в застосунку "Дія". Весь процес розмитнення триватиме не більше години.

Алгоритм дій:

  • купуєте авто за кордоном; авторизуєтесь у "Дії" та вводите VIN-код. Система автоматично підтягне дані про авто та перевірить заявлену митну вартість; 
  • підписуєте митну декларацію, яка сформується автоматично; 
  • сплачуєте митні платежі просто в застосунку; 
  • перетинаєте кордон. Митний інспектор лише перевіряє документи та авто. Після — авто пропускають для подальшої реєстрації.

Зареєструвати авто після розмитнення також можна буде в "Дії".

На якому етапі перебуває запуск послуги?

Для повноцінного старту необхідно остаточно ухвалити законопроєкт №10380. Це дозволить технічно реалізувати послугу та запустити Базу даних за досвідом країн ЄС.

Хронологія впровадження:

  • квітень 2024 — законопроєкт успішно ухвалено в першому читанні; 
  • листопад 2025 — Мінцифра подала фінальні пропозиції до профільного Комітету ВРУ; 
  • майбутні кроки — очікується остаточне ухвалення закону Парламентом, після чого протягом 12 місяців буде розроблено технічне рішення та запущено пілотний проєкт для легкових авто.

Цифровізація зробить купівлю авто за кордоном такою ж простою та зрозумілою процедурою, як і будь-яка інша послуга в "Дії".

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні припинила діяти податкова пільга, яка звільняла електромобілі від податку на додану вартість. 

Автор:
Тетяна Ковальчук