Цифровизация таможни: в Минцифре рассказали, как будет работать растаможка авто в "Дії"

водитель, автомобиль, руль
Как будет работать растаможка авто в "Дії": алгоритм действий и этапы внедрения. / Freepik

Цифровизация таможни – это одна из важнейших антикоррупционных реформ в Украине. Главная проблема нынешней системы заключается в человеческом факторе: таможенник может по своему усмотрению оценивать стоимость автомобиля, создающего пространство для манипуляций. Цифровое растаможивание в "Дії" полностью убирает чиновника из процесса оценки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Больше не будет возможности искусственно изменить стоимость авто в документах, чтобы заплатить меньше, или, наоборот, переплатить из-за субъективности инспектора.

"Вместо субъективных решений - четкая формула и работа с данными. Это сделает растаможку прозрачным и удобным сервисом", - отметили в ведомстве.

Как будет рассчитываться цена?

Теперь цена растаможки будет зависеть только от объективных характеристик транспортного средства, которые невозможно подделать:

  • марка и модель авто;
  • тип двигателя;
  • объем двигателя или соответствующие характеристики для электроавтомобилей;
  • возраст автомобиля.

На основе данных таможни с 2007 года будет создана база данных таможенной стоимости. Она будет автоматически определять объективную рыночную цену, что сделает процесс честным для каждого покупателя.

Как растаможить авто в "Дії"?

Подать электронную декларацию для растаможки можно будет в приложении "Дія". Весь процесс растаможки будет длиться не больше часа.

Алгоритм действий:

  • приобретаете авто за границей; авторизуетесь в "Дії" и вводите VIN-код. Система автоматически подтянет данные об автомобиле и проверит заявленную таможенную стоимость;
  • подписываете таможенную декларацию, которая сформируется автоматически;
  • платите таможенные платежи прямо в приложении;
  • пересекаете границу. Таможенный инспектор только проверяет документы и автомобили. После – авто пропускают для последующей регистрации.

Зарегистрировать авто после растаможки также можно будет в "Дії".

На каком этапе находится запуск услуги?

Для полноценного старта необходимо окончательно принять законопроект №10380. Это позволит технически реализовать услугу и запустить базу данных по опыту стран ЕС.

Хронология применения:

  • апрель 2024 — законопроект успешно принят в первом чтении;
  • ноябрь 2025 - Минцифра подала финальные предложения в профильный Комитет ВРУ;
  • будущие шаги — ожидается окончательное принятие закона Парламентом, после чего в течение 12 месяцев будет разработано техническое решение и запущен пилотный проект для легковых автомобилей.

Цифровизация сделает покупку авто за границей такой же простой и понятной процедурой, как и любая другая услуга "Дії".

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине прекратила действовать налоговая льгота, которая освобождала электромобили от налога на добавленную стоимость.

Автор:
Татьяна Ковальчук