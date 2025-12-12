Гетманцев объяснил, как будут облагать налогом электромобили с 1 января 2026 года: главные изменения

С 1 января 2026 года в Украине прекратит действовать льгота, освобождающая электромобили от налога на добавленную стоимость (НДС). Это означает, что ввоз на территорию Украины, а также поставки электрокаров на внутреннем рынке будут осуществляться с начислением этого налога.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"С 1 января 2026 года уже и ввоз на территорию Украины, и поставки на территории Украины будут осуществляться с начислением НДС – независимо от того был ли такой автомобиль завезен на территорию Украины без уплаты НДС, а также независимо от даты оформления права собственности на него", — пояснил Гетманцев.

Из мина касается как абсолютно новых, так и используемых (применяемых) легковых электромобилей, а также всех категорий грузового электротранспорта, включая тягачи.

Как это повлияет на авторынок?

Новые правила налогообложения коснутся всех импортеров, независимо от того, это крупные дилеры или частные физические лица.

По словам политика, продажа электрокаров дилерами на внутреннем рынке будет облагаться НДС, даже если эти автомобили были импортированы в Украину без уплаты налога до 1 января 2026 года. Порядок налогообложения для граждан, продающих электромобили другим физическим лицам остается без изменений: НДС не начисляется, поскольку физические лица не являются его плательщиками.

Стоимость растаможки

Хотя НДС возвращается, другие налоги остаются стабильными, но общая стоимость растаможки существенно вырастет.

Легковые электромобили (новые и б/у):

пошлина остается нулевой;

НДС увеличивается с нуля до двадцати;

акциз остается неизменным: 1 евро за 1 киловатт-час емкости электрического аккумулятора.

Грузовой электротранспорт:

для новых седельных электротягачей пошлины и акцизы остаются нулями, но НДС увеличивается до 20;

для б/у тягачей и грузовых электроавтомобилей пошлина остается на уровне 10, а НДС растет до 20; акциз остается нулевым.

Следует отметить, что пенсионный сбор при первой регистрации электромобилей (легковых и грузовых) не взимается.

Правительство не поддержало льготы для электрокаров

Напомним, Кабинет министров в бюджете на 2026 год не поддержал продление льготы на ввоз электромобилей .

В октябре глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заверил, что льготу на электрокары не продлят на следующий год. По его словам, правка "протянута через бюджет, прямо противоречащий сразу двум законам, а потому ко второму чтению не может быть принята".

"Итак, нет, льгота на 2026 год не продлена, и продлена не будет. Не торопитесь с выводами", - добавил нардеп. Заметим, что до конца 2025 года электрокары еще можно импортировать без НДС (20%) и ввозной пошлины (10%).