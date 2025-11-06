Украина потеряла 36 млрд грн из-за налоговых льгот на электромобили

Льготы на импорт электромобилей обошлись государственному бюджету в 36 млрд грн с 2022 года, при этом главным поставщиком электрокаров в Украину остается Китай.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

Освобождение от НДС при ввозе электромобилей действует до 1 января 2026 г. и распространяется как на бюджетные, так и на премиальные модели, без ограничений по цене или количеству.

По данным таможенной статистики, с 2022 года общая сумма освобожденных от налогообложения операций по ввозу электромобилей составила 36 млрд грн. Только за 10 месяцев 2025 года этот показатель составил 14,5 млрд грн, что свидетельствует о росте импорта электрокаров.

В 2024 году сумма льгот составила 10,6 млрд грн, в 2023 – 8,1 млрд грн, а в 2022 году – 2,8 млрд грн.

Средняя стоимость одного ввозимого в Украину электромобиля составляет около 21 тыс. долларов. Наибольшим спросом пользуются марки BYD, Volkswagen и Zeekr. В то же время среди импортируемых автомобилей встречаются и люксовые модели — в частности, три Rolls-Royce Spectre, общая стоимость которых составила 56,4 млн грн, а льготы при ввозе — 11,2 млн грн.

Основной страной-производителем ввозимых электрокаров является Китай, доля которого за 10 месяцев 2025 года составила 25 млрд грн в стоимости импорта. Далее следуют США (14,8 млрд грн) и Германия (11,7 млрд грн).

В ГТС отмечают, что традиционно налог на добавленную стоимость является ключевым бюджетообразующим источником, из которого финансируются критически важные расходы государства. В частности, за счет поступлений НДС обеспечивается финансирование сектора безопасности и обороны, реализация социальных программ, поддержка медицинской системы и образовательных инициатив.

Напомним, сегодня утром Кабинет министров в доработанном проекте бюджета на 2026 год не поддержал продление льготы на ввоз электромобилей, несмотря на то, что 22 октября во время рассмотрения проекта госбюджета в первом чтении в Верховной Раде поддержали предусматривавшую правку №1061 продление льгот на электрокары еще на один год.