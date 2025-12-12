Гетманцев пояснив, як оподатковуватимуть електромобілі з 1 січня 2026 року: головні зміни

З 1 січня 2026 року в Україні припинить діяти пільга, яка звільняла електромобілі від податку на додану вартість (ПДВ). Це означає, що ввезення на територію України, а також постачання електрокарів на внутрішньому ринку буде здійснюватися з нарахуванням цього податку.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"З 1 січня 2026 року вже і ввезення на територію України, і постачання на території України здійснюватиметься з нарахуванням ПДВ – незалежно від того чи був такий автомобіль завезений на територію України без сплати ПДВ, а також незалежно від дати оформлення права власності на нього", — пояснив Гетманцев.

Зміна стосується як абсолютно нових, так і використовуваних (вживаних) легкових електромобілів, а також усіх категорій вантажного електротранспорту, включаючи тягачі.

Як це вплине на авторинок?

Нові правила оподаткування торкнуться всіх імпортерів, незалежно від того, чи це великі дилери, чи приватні фізичні особи.

За словами політика, продаж електрокарів дилерами на внутрішньому ринку буде оподатковуватися ПДВ, навіть якщо ці автомобілі були імпортовані в Україну без сплати податку до 1 січня 2026 року. Порядок оподаткування для громадян, які продають електромобілі іншим фізичним особам, залишається без змін: ПДВ не нараховується, оскільки фізичні особи не є його платниками.

Вартість розмитнення

Хоча ПДВ повертається, інші податки залишаються стабільними, але загальна вартість розмитнення суттєво зросте.

Легкові електромобілі (нові та вживані):

мито залишається нульовим;

ПДВ збільшується з нуля до двадцяти;

акциз залишається незмінним: 1 євро за 1 кіловат-годину ємності електричного акумулятора.

Вантажний електротранспорт:

для нових сідлових електротягачів мито та акциз залишаються нульовими, але ПДВ збільшується до 20;

для вживаних тягачів та вантажних електроавтомобілів мито залишається на рівні 10, а ПДВ зростає до 20; акциз залишається нульовим.

Варто зазначити, що пенсійний збір під час першої реєстрації електромобілів (легкових і вантажних) не справляється.

Уряд не підтримав пільги для електрокарів

Нагадаємо, Кабінет міністрів у бюджеті на 2026 рік не підтримав продовження пільги на ввезення електромобілів.

У жовтні голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запевнив, що пільгу на електрокари не продовжать на наступний рік. За його словами, правка "протягнута через бюджет, що прямо суперечить одразу двом законам, а тому до другого читання не може бути прийнята".

"Отже, ні, пільга на 2026 рік не продовжена, і продовжена не буде. Не поспішайте з висновками", – додав нардеп. Зауважимо, до кінця 2025 року електрокари ще можна імпортувати без ПДВ (20%) та ввізного мита (10%).