Розмитнення електромобілів в Україні 2025 – що змінилося?

З 1 січня 2025 року в Україні набули чинності нові правила розмитнення електромобілів, що суттєво впливають на вартість імпорту таких транспортних засобів та кардинально змінюють економіку електромобільного ринку в країні. Ці зміни є частиною поступового скасування пільгового режиму, який діяв протягом 2018-2024 років і сприяв масовому поширенню електротранспорту в Україні. За період дії пільг автопарк електромобілів зріс з 2,3 тис. до понад 65 тис. одиниць станом на кінець 2024 року. Детальніше про це читайте на порталі Delo.ua , видання про бізнес, економіку та технології.

Що змінилося у 2025 році?

До кінця 2024 року власники електромобілів могли скористатися значними пільгами, що передбачали повне звільнення від сплати ПДВ (20%) та мита (10%) при ввезенні електроавто в Україну вартістю до 50 тис. євро. Для автомобілів дорожчих за цю суму діяла прогресивна шкала оподаткування. Цей режим дозволяв заощаджувати від 8 до 15 тис. євро при імпорті середньостатистичного електромобіля.

Однак з 1 січня 2025 року ці пільги були частково скасовані відповідно до Закону України №2635-IX від 15 грудня 2022 року, і тепер при розмитненні електромобілів незалежно від їх вартості необхідно сплачувати:

ПДВ — 20% від митної вартості (розрахованої згідно з методами Митного кодексу України);

Мито — 10% від митної вартості (згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності);

Акцизний податок — 1 євро за кожен кВт⋅год ємності акумулятора (новий вид податку, введений спеціально для електромобілів).

Додатково сплачуються обов'язкові збори: митне оформлення (від 250 до 500 грн залежно від вартості), послуги митного брокера (1,5-3% від митної вартості), технічна експертиза (1,5-2,5 тис. грн), оформлення сертифікату відповідності (2-4 тис. грн).

Ці зміни призводять до збільшення загальної вартості імпорту електромобілів на 32-38%, що може суттєво вплинути на попит на такі транспортні засоби в Україні та загальмувати темпи електрифікації автопарку.

Детальний приклад розрахунку вартості розмитнення

Розглянемо практичний приклад розмитнення популярного електромобіля Tesla Model 3 з митною вартістю 12 000 євро (еквівалент $13 200 за курсом НБУ) та ємністю акумулятора 75 кВт⋅год:

Основні податки:

Мито : 12 000 євро × 10% = 1 200 євро;

Акциз : 75 кВт⋅год × 1 євро = 75 євро;

База для нарахування ПДВ : 12 000 євро + 1 200 євро + 75 євро = 13 275 євро;

ПДВ : 13 275 євро × 20% = 2 655 євро.

Додаткові витрати:

Митне оформлення: 350 грн (~8 євро)

Послуги брокера (2%): 240 євро

Технічна експертиза: 2 000 грн (~45 євро)

Сертифікат відповідності: 3 000 грн (~68 євро)

Підсумок: Загальна сума основних податків: 1 200 + 75 + 2 655 = 3 930 євро Загальна сума додаткових витрат: 8 + 240 + 45 + 68 = 361 євро Кінцева вартість імпорту: 12 000 + 3 930 + 361 = 16 291 євро

Порівняно з 2024 роком (12 000 + ~500 євро витрати = 12 500 євро) подорожчання становить 3 791 євро або 30,3%.

Перехід до повного розмитнення та законодавчі перспективи

Згідно з діючим законодавством України (Перехідні положення до Податкового кодексу), поточний "проміжний" режим розмитнення електромобілів діятиме до 31 грудня 2025 року. З 1 січня 2026 року планується повне прирівняння електромобілів до звичайних автомобілів у питаннях оподаткування, що передбачає:

Стандартне мито : 10% (без змін)

ПДВ : 20% (без змін)

Акцизний податок : повна ставка згідно з об'ємом двигуна-еквівалента (орієнтовно 2-5 євро за кВт⋅год)

Додатковий екологічний збір : можливе введення 0,5-1% від митної вартості

Це може призвести до подальшого зростання вартості імпорту електромобілів на 15–25% порівняно з умовами 2025 року, або на 45-55% порівняно з пільговим режимом 2024 року.

Водночас у Верховній Раді розглядаються альтернативні законопроєкти (#8371, #8543) щодо збереження часткових пільг для електромобілів вартістю до 25 тис. євро до 2028 року, проте їх прийняття залишається під питанням.

Розмитнення електромобілів в Україні у 2025 році зазнало фундаментальних змін, що знаменують завершення ери пільгового стимулювання електромобільності та перехід до ринкових умов конкуренції. Збільшення вартості імпорту на 30-40% створює серйозні виклики для подальшого розвитку ринку, але водночас стимулює його дозрівання та диверсифікацію.