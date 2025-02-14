Таможня внедряет искусственный интеллект для оформления авто: как задекларировать машину

Государственная таможенная служба Украины вводит искусственный интеллект для упрощения таможенного оформления авто. Теперь таможенная декларация может формироваться еще проще и быстрее.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в разделе "Ввоз легкового автомобиля" в личном кабинете на портале "Единое окно для международной торговли" появились обновления.

Как задекларировать авто

Для распознавания характеристик автомобиля по VIN-коду достаточно ввести VIN, и система автоматически попытается найти технические данные транспортного средства.

по VIN-коду достаточно ввести VIN, и система автоматически попытается найти технические данные транспортного средства. Для автоматического заполнения части граф декларации на основе фототехпаспорта просто скачайте изображение документа и искусственный интеллект считает все возможные характеристики автомобиля, содержащиеся в техпаспорте. Остальные данные система предложит на основе VIN.

"Мы продолжаем упрощать бюрократические процедуры, делая таможенное оформление удобным, быстрым и технологичным. Диджитализация — это не просто тренд, а реальные шаги по уменьшению времени и усилий граждан при прохождении таможенных формальностей", — добавили в Гостаможслужбе.

Гостаможслужба интегрирует ИИ в систему управления рисками

Ранее Гостаможслужба интегрировала ИИ и систему бизнес-анализа (BI) собственной разработки в новую Автоматизированную систему управления рисками (АСУР). В ведомстве отметили, что этот подход особенно актуален в связи с грядущими законодательными изменениями относительно налогообложения международных почтовых и экспресс-отправлений. Поскольку традиционные методы управления рисками, применяемые для таможенных деклараций в торговом обороте, могут быть недостаточно эффективными для контроля полноты налогообложения таких отправлений, интеграция ИИ и BI обеспечит качественно новый уровень достоверности таможенного контроля.

Напомним, что в приложении "Действие" также планируется внедрить использование искусственного интеллекта. Уже функционирует ИИ-чатбот "Наталка", помогающий бизнесу интегрировать сервисы Действия. За три месяца он обработал более 1400 запросов.