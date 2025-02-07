Инновации в таможенном контроле: Гостаможслужба интегрирует ИИ в систему управления рисками

Государственная таможенная служба сделала значительный шаг в направлении цифровой трансформации, интегрировав в Автоматизированную систему анализа и управления рисками (АСАУР) генеративный искусственный интеллект от Microsoft и собственную систему бизнес-анализа (BI).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нововведение позволило превратить BI из инструмента для интерактивной аналитики в источник нетривиальных данных для последующей автоматической обработки и повысить эффективность выявления рисковых отправлений.

Как это работает?

BI ежедневно автоматически кластеризирует предварительные таможенные оформления по определенным критериям и целевым показателям. Это позволяет выделять совокупности индикаторов риска – комбинации характеристик, свидетельствующих о потенциальных нарушениях. Такие отправления формируют так называемые "красные кластеры".

Параллельно искусственный интеллект анализирует данные точечно, но отдельно его результаты не всегда достаточно достоверны для принятия решений по таможенному контролю. Поэтому до сих пор выводы ИИ использовались в качестве замечаний для дополнительного внимания, но не в качестве основания для применения форм контроля.

Интеграция двух систем позволила совместить их сильные стороны. То есть если на отправку указывает ИИ и оно одновременно имеет характеристики "красного кластера" по данным BI, то такое отправление считается рисковым с высокой степенью уверенности, что позволяет генерировать соответствующие формы таможенного контроля.

Почему это актуально сейчас

В Гостаможслужбе отметили, что этот подход особенно актуален в связи с грядущими законодательными изменениями относительно налогообложения международных почтовых и экспресс-отправлений. Поскольку традиционные методы управления рисками, применяемые для таможенных деклараций в торговом обороте, могут быть недостаточно эффективными для контроля полноты налогообложения таких отправлений, интеграция ИИ и BI обеспечит качественно новый уровень достоверности таможенного контроля.

Напомним, что в приложении "Действие" также планируется внедрить использование искусственного интеллекта. Уже функционирует ИИ-чатбот "Наталка", помогающий бизнесу интегрировать сервисы Действия. За три месяца он обработал более 1400 запросов.

Также планируется запуск ИИ-помощника в приложении для пользователей. Украинцы смогут обращаться к нему в случае возникновения проблем при взаимодействии с государством. К примеру, если потрясти телефон, можно оставить фидбек, который получат соответствующие органы власти.