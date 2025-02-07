Інновації в митному контролі: Держмитслужба інтегрує ШІ в систему управління ризиками

Державна митна служба зробила значний крок у напрямку цифрової трансформації, інтегрувавши в Автоматизовану систему аналізу та управління ризиками (АСАУР) генеративний штучний інтелект від Microsoft та власну систему бізнес-аналізу (BI).

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що нововведення дозволило перетворити BI з інструмента для інтерактивної аналітики на джерело нетривіальних даних для подальшої автоматичної обробки та підвищити ефективність виявлення ризикових відправлень.

Як це функціонує?

BI щоденно автоматично кластеризує попередні митні оформлення за певними критеріями та цільовими показниками. Це дозволяє виділяти сукупності індикаторів ризику — комбінації характеристик, які свідчать про потенційні порушення. Такі відправлення формують так звані "червоні кластери".

Паралельно штучний інтелект аналізує дані точково, але окремо його результати не завжди є достатньо достовірними для ухвалення рішень щодо митного контролю. Тому до цього часу висновки ШІ використовувалися як зауваження для додаткової уваги, але не як підстава для застосування форм контролю.

Інтеграція двох систем дозволила поєднати їхні сильні сторони. Тобто якщо на відправлення вказує ШІ і воно одночасно має характеристики "червоного кластера" за даними BI, то таке відправлення вважається ризиковим із високим ступенем впевненості, що дозволяє генерувати відповідні форми митного контролю.

Чому це актуально зараз

У Держмитслужбі зауважили, що цей підхід є особливо актуальним у зв’язку з майбутніми законодавчими змінами щодо оподаткування міжнародних поштових та експрес-відправлень. Оскільки традиційні методи управління ризиками, які застосовуються для митних декларацій у торговому обігу, можуть бути недостатньо ефективними саме для контролю повноти оподаткування таких відправлень, інтеграція ШІ та BI забезпечить якісно новий рівень достовірності митного контролю.

Нагадаємо, що у застосунку "Дія" також планується запровадити використання штучного інтелекту. Уже функціонує ШІ-чатбот "Наталка", який допомагає бізнесу інтегрувати сервіси Дії. За три місяці він обробив понад 1400 запитів.

Також планується запуск ШІ-помічника в застосунку для користувачів. Українці зможуть звертатися до нього у разі виникнення проблем під час взаємодії з державою. Наприклад, якщо потрусити телефон, можна залишити фідбек, який отримають відповідні органи влади.