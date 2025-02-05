Держмитслужба за січень зафіксувала порушень на 206,6 млн грн: скільки штрафів стягнуто

За січень 2025 року митниці Держмитслужби виявили 741 порушення митних правил на 206,6 млн гривень. Стягнуто штрафів на суму 3,7 млн гривень.

Про це інформує пресслужба Державної митної служби.

Основні цифри за січень

Зазначається, що у 302 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 53,2 млн гривень.

Зокрема:

промислових товарів на суму 45 млн гривень;

транспортних засобів на суму 3,7 млн гривень.

продовольчих товарів на суму 3,6 млн гривень;

валюти на суму 880 тис. гривень;

У 169 випадках порушення митних правил митниці накладено адміністративний штраф на загальну суму 4,8 млн гривень, з яких стягнуто 3,7 млн гривень.

На розгляд до суду митницями передано 373 справи про порушення митних правил на суму майже 75 млн гривень. За результатами розгляду справ, у тому числі переданих до суду у попередніх періодах, судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 918 млн гривень.

Нагадаємо, Державна митна служба почала оформлювати митні декларації у автоматичному режимі без участі посадових осіб митниці. Очікується, що можливість виконання митних формальностей в автоматичному режимі суттєво прискорить митне оформлення, мінімізує вплив людського фактора та зробить процедури прозорішими, а отже, знизить корупційні ризики.