Контроль нехарчової продукції повертається: Держмитслужба та ДІАМ об’єднали зусилля

Держмитслужба та Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ ) узгодили дії для реалізації контролю нехарчової продукції.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Зазначається, що відбулася нарада під головуванням очільника Державної митної служби України Сергія Звягінцева та Голови Державної інспекції архітектури та містобудування України Олександра Новицького.

Предметом зустрічі стали питання співпраці щодо відновлення заходів державного ринкового нагляду та контролю продукції, віднесеної до сфери відповідальності ДІАМ, мораторій на здійснення яких тривав майже 2 роки.

Держмитслужба та Державна інспекція архітектури та містобудування об’єднали зусилля для забезпечення безпеки українського ринку, зокрема, шляхом посилення контролю за якістю нехарчової продукції, зокрема збірних бетонних виробів.

Зокрема, сторони обговорили поточний стан взаємодії та узгодили конкретні шляхи підвищення її ефективності. Основним акцентом при цьому буде сприяння діяльності бізнесу.

Наголошується, що одним із головних пріоритетів розвитку взаємодії визначено автоматизацію обміну інформацією.

Про контроль нехарчової продукції

Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів відновив планові перевірки нехарчової продукції, які були призупинені на період дії воєнного стану, а також повернув державний контроль цієї продукції митними органами. Відповідне рішення затверджено на засіданні уряду 27 грудня 2024 року.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів частково поновив планові перевірки органами ринкового нагляду деяких видів нехарчової продукції, яка може бути потенційно небезпечною для споживачів. Йшлося про дитячі іграшки, ліфти та ліфтове обладнання, електричні та електронні пристрої, обігрівачі та інші товари.