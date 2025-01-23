Контроль непродовольственной продукции возвращается: Гостаможслужба и ГИАМ объединили усилия

Гостаможслужба и Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАМ) согласовали действия по реализации контроля непродовольственной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Отмечается, что состоялось совещание под председательством главы Государственной таможенной службы Украины Сергея Звягинцева и председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины Александра Новицкого.

Предметом встречи стали вопросы сотрудничества по восстановлению мер государственного рыночного надзора и контроля продукции, отнесенной к сфере ответственности ГИАМ, мораторий на осуществление которых длился почти 2 года.

Гостаможслужба и Государственная инспекция архитектуры и градостроительства объединили усилия по обеспечению безопасности украинского рынка, в частности, путем усиления контроля качества непродовольственной продукции, в частности сборных бетонных изделий.

В частности, стороны обсудили текущее состояние взаимодействия и согласовали конкретные пути повышения его эффективности. Основным акцентом при этом будет содействие деятельности бизнеса.

Отмечается, что одним из главных приоритетов развития взаимодействия является автоматизация обмена информацией.

О контроле непродовольственной продукции

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров возобновил плановые проверки непродовольственной продукции, приостановленные на период действия военного положения, а также вернул государственный контроль этой продукции таможенными органами. Соответствующее решение было утверждено на заседании правительства 27 декабря 2024 года.

Напомним, в сентябре Кабинет министров частично возобновил плановые проверки органами рыночного надзора некоторых видов непищевой продукции, которая может быть потенциально опасна для потребителей.