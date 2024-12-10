Гостаможслужба за 11 месяцев зафиксировала нарушений на 17,8 млрд грн: сколько дел направлено в суд

За 11 месяцев 2024 года таможни Гостаможслужбы выявили нарушений таможенных правил на 17,8 млрд грн. Об этом информирует пресс-центр Гостаможслужбы.

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В январе-ноябре 2024 года таможни Государственной таможенной службы Украины выявили 8 тыс. 748 нарушений таможенных правил на сумму 17,8 млрд. грн. Отмечается, что стоимостной показатель увеличился в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Какие предметы и на какие суммы изъяты

В 2 тыс. 885 делах о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на общую сумму 530 миллионов гривен.

В частности:

· промышленных товаров на сумму 383 млн. грн;

· транспортных средств на сумму более 82 млн. грн;

· продовольственных товаров на сумму более 59 млн. грн;

· валюты на сумму 6 млн. грн.

В 2 тыс. 484 делах о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 80 млн грн, из которых взыскано в Госбюджет 73 млн грн.

Таможенными органами в суд было передано 4 тыс. 876 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму более 17 миллиардов гривен. По результатам рассмотрения этих дел судами, в том числе заведенными в предыдущие периоды, наложено взыскание в виде конфискации товаров и штрафов на сумму свыше 3,8 млрд гривен.

Напомним, Государственная таможенная служба начала оформлять таможенные декларации в автоматическом режиме без участия должностных лиц таможни. Ожидается, что возможность выполнения таможенных формальностей в автоматическом режиме существенно ускорит таможенное оформление, минимизирует влияние человеческого фактора и сделает процедуры более прозрачными, а значит, снизит коррупционные риски.