Держмитслужба за 11 місяців зафіксувала порушень на 17,8 млрд грн: скільки справ направлено до суду

За 11 місяців 2024 року митниці Держмитслужби виявили порушень митних правил на 17,8 млрд грн. Про це інформує пресцентр Держмитслужби.

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Протягом січня-листопада 2024 року митниці Державної митної служби України виявили 8 тис. 748 порушень митних правил на суму 17,8 млрд грн. Зазначається, що вартісний показник збільшився у 2 рази порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Які предмети і на які суми вилучені

У 2 тис. 885 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на загальну суму 530 мільйонів гривень.

Зокрема:

· промислових товарів на суму 383 млн грн;

· транспортних засобів на суму понад 82 млн грн;

· продовольчих товарів на суму понад 59 млн грн;

· валюти на суму 6 млн грн.

У 2 тис. 484 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 80 млн грн, з яких стягнуто до Держбюджету 73 млн грн.

Митними органами до суду було передано 4 тис. 876 справ про порушення митних правил на загальну суму понад 17 мільярдів гривень. За результатами розгляду цих справ судами, у тому числі тих, що були заведені у попередні періоди, накладено стягнення у вигляді конфіскації товарів та штрафів на суму понад 3,8 мільярда гривень.

Нагадаємо, Державна митна служба почала оформлювати митні декларації у автоматичному режимі без участі посадових осіб митниці. Очікується, що можливість виконання митних формальностей в автоматичному режимі суттєво прискорить митне оформлення, мінімізує вплив людського фактора та зробить процедури прозорішими, а отже, знизить корупційні ризики.