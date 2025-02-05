Гостаможслужба за январь зафиксировала нарушений на 206,6 млн грн: сколько штрафов взыскано

За январь 2025 года таможни Гостаможслужбы выявили 741 нарушение таможенных правил на 206,6 млн гривен. Наложены штрафы на сумму 3,7 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Основные цифры за январь

Отмечается, что по 302 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму 53,2 млн гривен.

В частности:

промышленных товаров на сумму 45 млн гривен;

транспортных средств на сумму 3,7 млн гривен.

продовольственных товаров на сумму 3,6 млн гривен;

валюты в размере 880 тыс. гривен;

В 169 случаях нарушения таможенных правил таможни наложен административный штраф на общую сумму 4,8 млн гривен, с которых взыскано 3,7 млн гривен.

На рассмотрение в суд таможнями передано 373 дела о возбуждении таможенных правил на сумму почти 75 млн гривен. По результатам рассмотрения дел, в том числе переданных в суд в предыдущих периодах, судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму 918 млн гривен.

Напомним, Государственная таможенная служба начала оформлять таможенные декларации в автоматическом режиме без участия должностных лиц таможни. Ожидается, что возможность выполнения таможенных формальностей в автоматическом режиме существенно ускорит таможенное оформление, минимизирует влияние человеческого фактора и сделает процедуры более прозрачными, а значит, снизит коррупционные риски.