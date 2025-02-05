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Гостаможслужба за январь зафиксировала нарушений на 206,6 млн грн: сколько штрафов взыскано

Гостаможслужба за январь зафиксировала нарушений на 206,6 млн грн: сколько штрафов взыскано
В 169 случаях нарушения таможенных правил таможни наложен административный штраф.

За январь 2025 года таможни Гостаможслужбы выявили 741 нарушение таможенных правил на 206,6 млн гривен. Наложены штрафы на сумму 3,7 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Основные цифры за январь

Отмечается, что по 302 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму 53,2 млн гривен.

В частности:

  • промышленных товаров на сумму 45 млн гривен;
  • транспортных средств на сумму 3,7 млн гривен.
  • продовольственных товаров на сумму 3,6 млн гривен;
  • валюты в размере 880 тыс. гривен;

В 169 случаях нарушения таможенных правил таможни наложен административный штраф на общую сумму 4,8 млн гривен, с которых взыскано 3,7 млн гривен.

На рассмотрение в суд таможнями передано 373 дела о возбуждении таможенных правил на сумму почти 75 млн гривен. По результатам рассмотрения   дел, в том числе переданных в суд в предыдущих периодах, судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму 918 млн гривен.

Фото 2 — Гостаможслужба за январь зафиксировала нарушений на 206,6 млн грн: сколько штрафов взыскано

Напомним, Государственная таможенная служба начала оформлять таможенные декларации в автоматическом режиме без участия должностных лиц таможни. Ожидается, что возможность выполнения таможенных формальностей в автоматическом режиме существенно ускорит таможенное оформление, минимизирует влияние человеческого фактора и сделает процедуры более прозрачными, а значит, снизит коррупционные риски.

Автор:
Ольга Опенько